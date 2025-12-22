Hirotonii în eparhia Bucureștilor: Să-L poarte pe Hristos nu doar în palmele întinse la Liturghie, ci în întreaga ființă

„Inima fiecărui slujitor al Bisericii trebuie să ardă precum a ars inima Sfântului Ignatie, iar preotul trebuie să-L poarte pe Hristos nu doar în palmele întinse la Sfânta Liturghie, ci în întreaga sa ființă”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, sâmbătă, la Mănăstirea Antim, după ce l-a hirotonit preot pe Diac. Nicolae Iancu, Editor-șef Trinitas TV.

„Hirotonia părintelui are loc în apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, o chemare sfântă și mare, care trebuie împlinită cu frică de Dumnezeu și cu cutremur. Îl felicităm pe părintele Nicolae pentru întreaga sa activitate, fiind cel mai vechi angajat al nostru, care a slujit mulți ani ca reporter cu multă dăruire, iar acum conduce ca editor știrile Televiziunii Trinitas TV”, a adăugat ierarhul.

„Îl îndemnăm să păstreze în inima sa icoanele Sfântului Ignatie și ale Sfântului Serafim de la Sâmbăta de Sus, ca sprijin și călăuză în slujirea sa.”

Părintele Nicolae Iancu a fost hirotonit pe seama Parohiei „Sfânta Fecioară Maria” din Sectorul 3 al Capitalei.

Două hirotonii la Mănăstirea Radu Vodă

Tot sâmbătă, la mănăstirea bucureșteană Radu Vodă, doi angajați de la Centrul Eparhial au primit hirotonia de la Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Sfântul Mucenic Ignatie ca model de dragoste, credință și smerenie.

„Biserica ne arată oameni care, de-a lungul vremurilor, au bătut stăruitor la poarta Împărăției lui Dumnezeu. Unul dintre aceștia a fost un părinte apostolic, un martir din perioada de început a Bisericii, pe care Biserica îl cinstește astăzi: Sfântul Ignatie Teoforul”, a spus Preasfinția Sa.

„Teofor înseamnă «purtător de Dumnezeu», dar există în tradiția Bisericii ideea că el a fost purtat de Dumnezeu încă din copilărie. A fost unul dintre pruncii asupra cărora Dumnezeu a privit. Atunci, Mântuitorul vorbea despre nevinovăția și curăția pruncilor și le spunea ucenicilor că, dacă nu vor fi asemenea acestora, nu vor putea pătrunde în Împărăția cerurilor.”

În cadrul slujbei, Diac. Mihai-Iulian Grobnicu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a primit darul preoției pe seama bisericii Fundației „Sfânta Tecla” din București, iar teologul Andrei Sumedrea, coordonatorul Serviciului tehnic al Sectorului Monumente și construcții bise­ricești al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, a fost hirotonit diacon pe seama bisericii Parohiei Cățelu din județul Ilfov.

Părintele Episcop vicar Timotei Prahoveanul i-a felicitat pe cei doi clerici prospăt hirotoniți, urându-le o slujire rodnică și binecuvântată.

Foto credit: Trinitas TV (deschidere articol)