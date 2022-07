Grupul „Ai lui Ștefan, noi oșteni” l-a omagiat pe Sf. Ștefan cel Mare printr-un DVD lansat la Mănăstirea Putna

Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, jud. Suceava, a lansat sâmbătă, la hramul Mănăstirii Putna, al cincilea DVD cu cântece în stil tradițional, realizat în colaborare cu mănăstirea.

Hramul Sfântului Ștefan din acest an a marcat și 30 de ani de la canonizarea voievodului, iar DVD-ul, intitulat „Închinare Slăvitului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, a fost lansat printr-un recital oferit de grup la Mănăstirea Putna, după liturghia de hram.

Aproximativ 600 de liceeni au fost de-a lungul timpului membri ai grupului înființat în 2010 la inițiativa profesorului Vasile Schipor și cu binecuvântarea starețului Mănăstirii Putna, Arhimandritul Melchisedec Velnic.

Cântecele de pe noul DVD au fost interpretate și filmate la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și pe Colina Bucuriei din Capitală. La filmările de pe Colina Bucuriei din București, membrii grupului s-au întâlnit întâmplător cu Arhid. Mihail Bucă. Acesta a publicat pe Facebook câteva fotografii alături de tineri și a scris:

„Copii minunați veniți de la Vicovu de Sus! Părinților le transmit să se bucure de sănătatea lor și să mulțumească lui Dumnezeu pentru aceasta! România are viitor!”

Grupul și-a ales misiunea de a promova valorile cultural-religioase din Bucovina. Profesorul Vasile Schipor, coordonatorul grupului, și-a propus să ducă astfel mai departe activitățile începute de vrednicul de pomenire părinte Ionel Maloș, trecut la cele veșnice în anul 2004.

„În ciuda atâtor alte tentaţii cotidiene, s-a ales folclorul, tradiția ca mijloc de exprimare, de etalare a talentului şi creativităţii tinerilor noştri. Pentru noi, tradiţia este viaţă”, a declarat profesorul pentru Monitorul de Suceava.

„Încerc să-i învăţ pe copii să descopere valorile autentice şi, mai mult, să le trăiască, să le transmită, să le pună în lumină. Eu cred cu tărie că «tradiţiile sunt amintirile sfinte ale omului de pe vremea când trăia în Rai», cum spunea unul dintre sfinţii închisorilor.”

„În mijlocul acestei familii am dobândit cele mai frumoase amintiri, trăiri, experiențe”, a declarat tânăra Maria Bodale despre activitatea ei ca membră a grupului.

„Toate trăirile și-au pus amprenta în șlefuirea și formarea mea ca om. Am învățat că oamenii simpli pot dărui și sensibiliza mai mult decât ar crede și că noi toți suntem creionul din mâna lui Dumnezeu, cu care acesta așterne în cartea sufletului fiecărui om care ne ascultă cântând, bucurie, dragoste, emoție”.

O altă membră a grupului, Ioana Puha, a spus: „Grupul vocal-tradițional «Ai lui Ștefan, noi oșteni» a devenit pentru mine o adevărată familie, a devenit «acasă», un mediu în care am crescut spiritual, m-am format și mă formez zilnic, un loc în care am clădit cele mai frumoase prietenii și m-am înconjurat de oameni simpli, dar valoroși, de oameni «lumină», un loc în care am trăit și trăiesc cele mai frumoase experiențe ale adolescenței mele”.

„Am învățat că împreună suntem capabili să sensibilizăm și să transmitem prin cânt, prin vorbă, prin simplitate mai mult decât credem, că putem oferi o fărâmă de «acasă» celor aflați departe, am redescoperit o nouă definiție a cuvântului «unitate» și am învățat că noi, oamenii, suntem cel mai frumos mod prin care Dumnezeu schimbă viețile altora.”

Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus a lansat în trecut, tot în colaborare cu Mănăstirea Putna, alte patru DVD-uri: „Din cetatea lui Ștefan, vă colindăm an de an” (2016), „Dragostea de neam și țară” (2018), „Destin bucovinean. Masacrul de la Fântâna Albă” (2019), „Graiul neamului” (2021).

Grupul a avut, în cei 12 de ani de existență, concerte la Ateneul Român, Patriarhia Română, TVR, Parlamentul României, Mitropolia Moldovei – Iași, dar și în Italia, Austria, Bucovina de Nord, Moldova și Germania. De asemenea, a avut colaborări cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu Trinitas TV și cu TVR.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Putna (captură ecran)

