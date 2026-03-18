Grecia: Prezența icoanelor în sălile de judecată nu încalcă dreptul la un proces echitabil

Ministerul Educației, Religiei și Sportului din Grecia a transmis marți un comunicat de presă în care susține că păstrarea icoanelor în sălile de judecată reprezintă o expresie a tradiției și identității culturale și nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Comunicatul vine în contextul unei acțiuni inițiate de Uniunea Ateilor, care a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în anul 2020, solicitând îndepărtarea icoanelor din sălile de judecată, invocând protejarea dreptului la un proces echitabil. De asemenea, aceeași solicitare a fost adresată și Consiliului de Stat al Greciei, însă Plenul acestuia a respins-o prin decizia 71/2019.

În documentul transmis Consiliului Juridic de Stat, Secretariatul General pentru Afaceri Religioase arată că „păstrarea Sfintelor Icoane în sălile de judecată nu încalcă dreptul nimănui la un proces echitabil, ci constituie o lungă tradiție, care datează de la fondarea statului grec modern”.

Totodată, autoritățile subliniază că această practică este „legată de cultura și formarea istorică a identității elenismului și de rolul de neînlocuit al Bisericii Ortodoxe”.

Reprezentanții ministerului avertizează că eliminarea icoanelor „nu are nicio legătură cu apărarea libertății religioase sau a unui proces echitabil, ci este îndreptată direct împotriva istoriei și identității elenismului și culturii grecești”.

În final, autoritățile atrag atenția că acceptarea unei asemenea interpretări ar putea genera noi controverse, precum contestarea altor simboluri naționale „cum ar fi existența Sfintei Cruci pe steagul grecesc”.

Foto credit: Greek City Times