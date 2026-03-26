Frumusețile Argeșului vor fi prezentate într-o expoziție de fotografie la Casa de Cultură a Studenților din București

Expoziția de fotografie „Pe Argeș în sus”, realizată în cadrul programului Romania Student Tour, va fi vernisată marți, 31 martie, la Casa de Cultură a Studenților din București.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul va avea loc de la ora 18:30 și va include vernisajul și lansarea albumului, video-prezentări, expoziție de comori vestimentare și un recital de muzică Mircea Baniciu & Band și Lorena Oltean. Organizatorii anunță că festivitatea va fi transmisă în direct și în format online.

Catalogul „Pe Argeș în sus” este al 18-lea catalog din colecția „Țările Țări”, realizat de Casa de Cultură a Studenților București, în colaborare cu numeroși parteneri instituționali și culturali.

Romania Student Tour

Programul Romania Student Tour este descris drept „un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României”. Proiectul reunește anual o echipă formată în cadrul competiției naționale de artă fotografică Fotogeografica și promovează valorile identitare sub sloganul „cine suntem și de ce vorbim românește”.

Potrivit organizatorilor, succesul programului „a demonstrat, pe deplin, că Romania Student Tour este un produs cultural cu consistență valoroasă și o vizibilitate notabilă”, iar prin fotografie, publicul descoperă „o lume fascinantă, cu o profundă încărcătură emoțională, o Românie reală”.

În palmaresul proiectului se regăsesc alte 17 albume dedicate unor zone reprezentative din țară, precum Maramureș, Apuseni, Dobrogea sau Bucovina, care pun în valoare diversitatea patrimoniului românesc.

Foto creidt: Fotogeografica / Ovi D. Pop