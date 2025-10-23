Starețul Mănăstirii Cernica va duce un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic în pelerinaj la parohia prahoveană Nedelea

Biserica Parohiei Nedelea din județul Prahova va primi în pelerinaj duminică, 9 noiembrie 2025, un odor de preț adus de Arhim. Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene Cernica: un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica.

Părintele Mihăiță Stroe, Protopop de Ploiești Sud, și Părintele Alexandru Henciu, parohul comunității, vor întâmpina delegația care aduce sfintele moaște la ora 07:30.

De la ora 08:30, în biserică va fi oficiat Acatistul Sf. Ier. Calinic de la Cernica, iar de la 09:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii se vor putea închina la moaște.

Biserica Parohiei Nedelea îi are ca principali ocrotitori pe Sf. Arh. Mihail și Gavriil, astfel că aducerea moaștelor Sf. Ier. Calinic vine ca o prelungire a sărbătorii hramului.

