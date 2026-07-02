Fostul protopop de Pașcani a primit titlul de Cetățean de onoare al municipiului cu același nume

Părintele Pavel Postolachi, fostul protopop de Pașcani, a primit miercuri titlul de Cetățean de onoare al municipiului cu același nume din județul Iași.

Distincția acordată de Consiliul Local reprezintă un semn de recunoștință pentru activitatea de peste 40 de ani a slujitorului de la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”, desfășurată în slujba Bisericii și a comunității din Pașcani.

Distincție pentru o slujire de peste patru decenii

Proiectul de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare a fost inițiat de consilierul local Vlad Macovei, care a explicat că evenimentul reprezintă o recunoaștere firească a unei vieți dedicate oamenilor și Bisericii.

„Este o recunoaștere firească a deceniilor de activitate pastorală, socială și culturală puse în slujba oamenilor din Pașcani, un gest de prețuire pentru un om care a clădit punți între suflete și a sprijinit comunitatea la fiecare pas”, a transmis consilierul local.

În semn de respect, Vlad Macovei a propus ca ceremonia oficială de înmânare a distincției să aibă loc la catedrală, locul în care fostul protopop și-a desfășurat cea mai mare parte a slujirii sale.

Părintele Pavel Postolachi a devenit cel de-al 22-lea Cetățean de onoare al municipiului Pașcani.

Mesaje de apreciere din partea comunității

Acordarea distincției a fost apreciată de numeroase personalități ale vieții publice ieșene. Bogdan Alexa, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a explicat că titlul este „cea mai înaltă expresie a recunoștinței și prețuirii pe care o comunitate o poate oferi unui slujitor al lui Dumnezeu”.

Oficialul a subliniat că distincția „încununează o viață dedicată lui Dumnezeu, Bisericii și oamenilor și confirmă respectul și prețuirea câștigate prin ani de slujire cu credință, demnitate și dăruire”.

La rândul său, consilierul județean Mihai Dediu a arătat că fostul protopop „a lăsat o amprentă de neșters asupra comunității”, evidențiind contribuția sa la formarea generațiilor de credincioși și la ridicarea Catedralei din Pașcani.

„Acest titlu reprezintă o recunoaștere pe deplin meritată a unei vieți dedicate lui Dumnezeu și oamenilor. Sunt convins că numele Părintelui Pavel Postolachi va rămâne pentru totdeauna legat de istoria și identitatea spirituală a municipiului nostru”, a transmis Mihai Dediu într-o postare pe pagina de Facebook.

Născut în anul 1958, părintele Pavel Postolachi are 43 de ani de slujire preoțească. Timp de 31 de ani a coordonat activitatea Protopopiatului Pașcani, iar unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este edificarea Catedralei „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiu.

Foto credit: Facebook / Bogdan Alexa