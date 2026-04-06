Federația Filantropia a oferit pachete cu alimente pentru copii și vârstnici din două comunități prahovene

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a oferit pachete cu alimente pentru 50 copii care provin din familii cu posibilități materiale reduse și pentru vârstnici din două localități prahovene.

Activitatea a avut loc luni și a fost coordonată de pr. consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.

Părintele a fost însoțit în localitățile Văleni și Buda de preoții parohi din comunități și de pr. Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pachetele oferite persoanelor în vârstă au fost achiziționate din fondurile Campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Astfel de activități sociale sunt desfășurate permanent de Federația Filantropia și de eparhiile din Patriarhia Română în apropierea marilor sărbători.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” poate fi sprijinită printr-o donație de 4 euro prin SMS, cu mesajul „Dăruiește” la numărul 8864.

Foto credit: Federația Filantropia