Federația Filantropia a prezentat rezultatele unui proiect transfrontalier dedicat vârstnicilor

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a prezentat joi rezultatele unui proiect transfrontalier dedicat vârstnicilor și finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Intitulat GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community („Valorificarea bunicilor ca resursă educațională în comunitate”), proiectul s-a derulat pe parcursul a peste doi ani, în parteneriat cu organizații din Italia, Spania și Grecia.

Principalul obiectiv a fost dezvoltarea competen­țelor vârstnicilor prin implicarea lor în activități de educație nonformală care stimulează creativitatea și gândirea laterală. Un accent important s-a pus pe relațiile intergeneraționale (cu nepoții și tinerii) și pe promovarea îmbătrânirii active.

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul național de formare continuă „Dumitru Stăniloae” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în format hibrid, cu 50 de participanți cu prezență fizică și alți 70 prezenți online.

În sală s-au aflat membrii conducerii federației și ai celor mai importante organizații membre, reprezentanți ai auto­rităților publice, preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor și reprezentanți ai altor organizații care lucrează cu persoane vârstnice.

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președintele Fede­rației Filantropia, și Olivia Bîrdici, coordonatoarea proiectului GREAT, au prezentat scopul și rezultatele proiectului.

În continuare, Cristina Untaru, asistent social și coordonatoarea Cantinei sociale „Sfânta Filofteia” din Sectorul 4 al Capitalei, și Gerard Pavel, directorul unui centru de îngrijire a vârstnicilor, au descris activi­tățile realizate cu beneficiarii lor.

În a doua parte a evenimentului, s-a desfășurat un atelier intitulat „Vârst­nicii și tinerii în comunitate. Rolul echipei pluridisciplinare: asistent social, preot, psiholog, pedagog social, membru al autorității publice locale în activarea valorilor interge­ne­raționale” și coordonat de părintele Ilarion Mâță, directorul Complexului social-medical reziden­țial pentru persoane vârstnice din Hârja, ju­dețul Bacău.

„Am dezvoltat acest proiect împreună cu parteneri din Italia, Spania și Grecia, fiind scris în timpul pandemiei. Prin el, ne-am propus să valorificăm cunoștințele persoanelor vârstnice, mai ales ale bunicilor, pentru a-i feri de excluziune socială”, a explicat Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță.

„În cadrul proiectului, am realizat o analiză privind modurile în care bunicul poate ajuta comunitatea în toate cele patru țări partenere. Am elaborat, apoi, anumite instrumente ce pot fi folosite de persoanele sau organizațiile care lucrează cu vârstnicii pentru a oferi valoare acestora și mai ales relației lor cu nepoții sau cu alți tineri.”

„Am spune că acest proiect este unul inter­gene­rațional. De-a lungul timpului, am lucrat cu partenerii noștri din aceste țări și în alte proiecte și ne-am gândit că ar fi momentul să lucrăm și pe partea de persoane vârstnice care nu sunt neapărat vulnerabile, dar au riscul de a se afla în excluziune socială”, a mai spus Președintele Federației Filantropia.

Toate instrumentele realizate în cadrul proiectului GREAT au fost traduse în italiană, greacă, spaniolă și engleză, devenind resurse pentru organizații din țară și străinătate. Proiectul a fost scris cu gândul că 2023 va fi Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

Anul trecut, Federația Filantropia a încheiat un alt proiect dedicat vârstnicilor, „Adaptarea la nou”, prin care i-a învățat să folosească dispozitivele electronice.

Federația Filantropia, înființată în 2007, este unica organizație non-guvernamentală de tip federativ din Patriarhia Română și furnizează servicii sociale și de formare profesională.

Organizațiile membre activează în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, acordând asistență pentru diverse categorii de beneficiari.

Foto credit: Ziarul Lumina

