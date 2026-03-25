Imaginea cea mai curată și sfântă a dragostei lui Dumnezeu în lume este familia creștină, spune Mitropolitul Serafim

„Imaginea cea mai curată și sfântă a dragostei lui Dumnezeu în lume este familia creștină”, a spus Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord duminică, la hramul serbat anticipat al parohiei românești din Kassel, Germania.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a vorbit despre Scara Raiului a Sf. Ioan Scărarul și ultima ei treaptă, dragostea.

„Toată viața noastră creștină ne străduim zi de zi, ceas de ceas, să dobândim dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, așa spune Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Și tot ce a creat Dumnezeu, inclusiv pe noi oamenii, a creat din dragoste”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Numai că noi nu trăim dragostea cum o trăiește Dumnezeu în Sfânta Treime. În Sfânta Treime cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt una, pentru că e dragoste. Și imaginea cea mai curată și sfântă a dragostei lui Dumnezeu în lume este familia creștină.”

„Dacă în familie există dragoste cu adevărat, atunci toți cei din familie sunt una. Soțul, soția, copii sunt una. Formează o unitate pentru că este dragoste”, a subliniat Mitropolitul Serafim.

Credința și Rugăciunea inimii

Ierarhul s-a referit și la Evanghelia vindecării copilului lunatic și la vorbele tatălui: Cred, Doamne, ajută necredinței mele!

„Ar trebui să repetăm și noi aceste cuvinte în fiecare zi”, a spus părintele mitropolit, amintind afirmația Sf. Ap. Pavel că se crede cu inima.

„Cel ce crede, crede cu inima și cu gura mărturisește credința. Deci, Dumnezeu este în inima noastră, iubiți credincioși”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, sfătuindu-i pe credincioși să practice cu insistență și atenție Rugăciunea lui Iisus, sau Rugăciunea inimii.

Românii, model de integrare

În cadrul slujbei, părintele paroh Ovidiu Ioan, doctor în teologie al Universității din Göttingen și asistent la Catedra de Istorie Bisericească a Universității din Kassel, a fost hirotesit iconom stavrofor.

La invitația comunității românești, la eveniment a participat și primarul general al orașului Kassel, Sven Schoeller, care a apreciat integrarea și contribuția românilor la viața orașului, inclusiv prin prezența activă a parohului român din Kassel în diferite consilii locale.

Vizită pastorală la Fulda

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim Sa a vizitat sâmbătă și parohia Fulda din Germania, unde a oficiat Taina Sfântului Maslu. Evenimentul a coincis cu împlinirea a nouă ani de slujire a părintelui paroh Viorel Dîrdîiac.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul a subliniat importanța postului și a rugăciunii ca mijloace de mântuire, mai ales în perioada Postului Mare, și a amintit de proiectul social al Mitropoliei, prin care peste 900 de copii din județele Vaslui și Botoșani sunt sprijiniți lunar.

Credincioșii din Fulda au donat pentru programul Mitropoliei de burse sociale destinate copiilor din România.

Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă „Înălțarea Domnului” Fulda