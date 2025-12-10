Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va organiza tradiționalul concert de colinde

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va organiza tradiționalul concert de colinde, luni, de la ora 18:00, în sala de conferințe „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Studenții teologi din capitală au pregătit un program variat pentru cei pasionați de colinde.

Corul va fi dirijat de profesorii de muzică ai facultății: Pr. Conf. Dr. Stelian Ionașcu, Pr. Conf. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu și Pr. Asist. Dr. Alexandru Marius Dumitrescu.

Concertul, organizat anual de Corul Facultății de Teologie în apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, a devenit o tradiție neîntreruptă, care a început încă din perioada anilor 1950.

Intrarea la concert este liberă. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” este situată pe strada Sfânta Ecaterina, nr. 4, sector 4.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu