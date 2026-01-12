Sf. Tatiana cinstită la o parohie din Capitală: Pe lângă moaștele ei, sunt aduse și cele ale Sf. Filofteia

Sf. Muceniță Tatiana diaconița a fost cinstită luni la Parohia „Sf. Ier. Calinic” – Titan, prilej cu care în comunitate a fost adus în pelerinaj și un fragment din moaștele Sf. Mc. Filofteia de la Argeș.

Programul liturgic a început duminică, în ajunul zilei de pomenire a Sf. Tatiana, când o delegație a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, compusă din părintele Andrei Michai, consilier eparhial, și protos. Damian Lungu, eclesiarhul noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeș, a adus racla cu fragmente din moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

În această raclă, realizată special pentru procesiuni, se află și fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ioanichie cel Nou de la Muscel și ale altor unsprezece sfinți din primele secole creștine.

Sfintele care ne îndeamnă să avem inimă de copil

Luni, în ziua de pomenire a Sfintei Mucenițe Tatiana, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor condus de părintele Florin Nectarie Busuioc, protoiereul Sectorului 3 al Capitalei.

„Atât Sfânta Muceniță Tatiana, cât și Sfânta Muceniță Filofteia, deși au trăit la intervale de aproape 1.000 de ani distanță, întruchipează ceea ce astăzi am auzit în Evanghelie”, a spus părintele protopop. „Românii aleargă la ele, mai ales pentru copii și tineri.”

„Sfintele ne îndeamnă astăzi să avem inimă de copil. Copilăria este spațiul întâlnirii cu Dumnezeu. Să te așezi când te rogi în brațele lui Dumnezeu cu toată încrederea pe care o are copilul în brațele părinților lui”, a mai spus Pr. Nectarie Busuioc.

După Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

Parohia construiește o nouă biserică

Părintele protoiereu Florin‑Nectarie Busuioc a subliniat datoria de a continua eforturile generațiilor trecute prin zidirea noii biserici a parohiei, îndemnându‑i pe credincioși să devină ctitori ai acestei mărturii de credință.

„Înaintașii noștri au făcut ce și cât au putut, ca noi astăzi să ne putem ruga aici, ca o casă să se transforme într‑un lăcaș de închinare. Dacă ei ne‑au lăsat puținul pe care ni l‑au lăsat, noi trebuie să‑l înmulțim, să lăsăm celor care vin după noi semnul că aici au fost și sunt oameni care‑l iubesc pe Hristos”, a spus Pr. Nectarie Busuioc.

La final, părintele paroh Liviu‑Mihai Dinu a mulțumit soborului slujitor.

„Mulțumim părintelui Florin‑Nectarie Busuioc de la Protoieria Sector 3 Capitală, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru împreuna‑slujire la Sfânta Liturghie”, a spus parohul.

„Mulțumim, de asemenea, părintelui eclesiarh Damian de la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș și părintelui consilier Andrei Michai că au fost alături de noi în aceste zile prin aducerea cinstitelor moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia, care se alătură dragostei pe care o purtăm Sfintei Mucenițe Tatiana.”

Sfintele moaște aduse de la Curtea de Argeș vor rămâne spre închinare în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic” – Titan până miercuri, 14 ianuarie inclusiv.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru