„Există Dumnezeu!” Procesiunea tinerilor de la ITO 2023 i-a omagiat pe eroii care s-au rugat sub gloanțe la Timișoara

Participanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023 de la Timișoara au mers sâmbătă în Procesiunea Prieteniei. Aceasta s-a încheiat în Piața Operei din oraș cu un omagiu adus eroilor din decembrie 1989, care au alungat comunismul ateist rugându-se sub gloanțe.

Tinerii au purtat pancarte de identificare a eparhiilor din care provin și steaguri ale evenimentului pe următorul traseu: Bd. Eroilor de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – Pasajul Michelangelo – Str. Michelangelo – Bd. Ion C. Brătianu – Piața Iancu Huniade (Muzeul Banatului) – Opera Națională Română – Catedrala Mitropolitană.

Procesiunea Prieteniei a fost transmisă live pe Facebook și Youtube de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române.

Unii tineri au purtat costume tradiționale, iar unele grupuri au cântat imnuri religioase sau cântece populare pe parcursul procesiunii.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan i-a întâmpinat pe participanți în Piața Operei, unde le-a spus: „Dragi tineri ne aflăm într-unul din locurile unde s-a auzit, în urmă cu 33 de ani, mai întâi «Cu noi este Dumnezeu» și «Jos comunismul»”.

„Aici, tineri ca frățiile voastre, din căminele studențești, împreună cu muncitorii de la unitățile economice din Timișoara, și-au dat ca punct de întâlnire Piața Operei și Catedrala Mitropolitană. Acest spațiu l-am declarat spațiu sacru.”

„Cei care au urcat la balcon încă nu erau obișnuiți cu sloganuri și alte expresii politicianiste, ci au zis doar ce aveau semănat în inimile lor de părinții lor. Nici nu făcuseră Religie (în școală – n.red.), însă în șoaptă, în casă, o rugăciune tot i-a învățat maica lor”, a continuat Mitropolitul Banatului.

Părintele mitropolit l-a invitat să le vorbească tinerilor pe Ing. Ioan Savu, participant la Revoluția din 1989 de la Timișoara.

Ing. Ioan Savu, care avea 39 ani la Revoluția din 1989, le-a amintit tinerilor un cuvânt al Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, care spunea că, în fața lui Dumnezeu, suntem răspunzători nu numai pentru propria ființă, ci și pentru ființa neamului, lăsată și ea de la Dumnezeu.

„Noi atunci am înțeles aceasta și ne-am pus zăgaz împotriva celor care încercau să îndepărteze țara de Dumnezeu”, a spus Ioan Savu. „Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat să trăiesc aceste momente tragice, dar demne.”

„Au fost 200.000 de oameni care au redescoperit pe Dumnezeu atunci. Am stat în genunchi și am strigat: «Există Dumnezeu!» și împreună am spus «Tatăl nostru», ca un semn al încrederii si al izbăvirii noastre”, le-a mai spus tinerilor ing. Ioan Savu.