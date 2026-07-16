Esplanada Dunării din Brăila va găzdui un târg de ceramică, textile și produse tradiționale

Esplanada Dunării din Brăila va găzdui, în perioada 18-23 iulie, Târgul Național de Ceramică, Textile și Produse Tradiționale, organizat cu prilejul Festivalului Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”.

Evenimentul va reuni meșteri populari, artizani și producători din mai multe zone ale țării, iar deschiderea oficială va avea loc în 18 iulie, de la ora 19:00.

Momentul va include recitaluri susținute de Robert Ioan Ivan și Alexandra Petrea, precum și momente artistice oferite de ansamblurile folclorice „Hora Căzăcenilor” și „Hora Ianca”.

Ateliere și produse tradiționale

Pe durata târgului vor fi amenajate 15 căsuțe în care vizitatorii vor putea urmări meșteri populari la lucru. Publicul va putea achiziționa obiecte din ceramică, țesături cu motive tradiționale, produse apicole, articole pe bază de lavandă și creații handmade.

Târgul va include și o zonă gastronomică, unde comercianți locali vor oferi preparate tradiționale. În cadrul deschiderii va avea loc și evenimentul „La o cafea despre Brăila”, dedicat promovării patrimoniului și tradițiilor locale.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” a ajuns la cea de-a 19-a ediție și se va desfășura în perioada 21-23 iulie.

Cele două manifestări sunt organizate de Consiliul Județean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, împreună cu Primăria Municipiului Brăila.

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