Să căutăm pacea și dreptatea, să fim noi înșine făcători de pace, îndeamnă PS Visarion în Pastorala de Paști

Episcopul Visarion al Tulcii îndeamnă în Pastorala de Paști la pace și responsabilitate creștină: „Să căutăm pacea și dreptatea, să fim noi înșine făcători de pace în sufletele și în casele noastre și atunci pacea cea adevărată se va pogorî peste întreaga omenire”.

Preasfinția Sa subliniază că „Învierea lui Hristos este temelia de granit a credinței creștine”, dar și sursa unei vieți noi, în care omul este chemat să trăiască în armonie cu Dumnezeu și cu semenii.

„Sfântul Ioan Gură de Aur privind la bucuria dobândită prin Înviere spunea: iată a venit la noi praznicul cel dorit și mântuitor, ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, temeiul păcii, pricina împăcării, îndepărtarea războaielor, nimicirea morții, înfrângerea diavolului”.

În acest sens, ierarhul explică necesitatea rugăciunii: „Datoria fiecăruia dintre noi este să ne rugăm mai mult Celui Înviat ca Domn al păcii (Isaia 9, 6) să reverse mila sa peste noi și peste întreaga lume”.

Sărbătoarea păcii

Episcopul Tulcii evidențiază și legătura dintre viața liturgică și dobândirea păcii, arătând că Sfânta Liturghie este „izvor de binecuvântare, de pace și de bucurie”, iar participarea la aceasta întărește comuniunea dintre oameni și Dumnezeu.

„Continuarea acestei lucrări de mântuire a lumii, a jertfei de pe Golgota, se face în chip desăvârșit prin Sfânta Liturghie, sfântă lucrare ce începe semnificativ prin cuvintele Cu pace Domnului să ne rugăm și tot cu același îndemn Cu pace să ieșim, se și încheie”, transmite Preasfinția Sa.

„Sfânta Liturghie ne arată că Învierea Domnului a înfrățit cerul și pământul, a unit cele de sus cu cele de jos, a adus înfrățire între oameni, a adus în suflete simțăminte de pace, de bucurie și de încredere în viață”.

În finalul Pastoralei, Preasfințitul Părinte Visarion îndeamnă la iertare pentru a trăi cu adevărat bucuria și pacea aduse de Hristos Cel Înviat: „Primăvara noastră pascală ne îndeamnă totodată la înnoire duhovnicească, la dragoste și solidaritate frățească în sânul familiei și al societății, ne îndeamnă să iertăm toate pentru Înviere”.

Pastorala de Paști a Episcopului Tulcii poate fi citită integral aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene