Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Sfinții s-au deosebit prin credința statornică și ascultarea de Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a vorbit luni despre credința statornică și ascultarea de Dumnezeu a sfinților, în predica rostită la hramul Mănăstirii Albac din județul Alba.

Părintele episcop a oficiat Sfânta Liturghie și a explicat că Sfântul Proroc Ilie este prezentat de Sfântul Apostol Iacov ca „om asemenea nouă”, cu slăbiciuni și neputințe, dar care a rămas neclintit în credința în Dumnezeu.

„Uneori avem impresia că sfinții au fost cu totul diferiți de noi. În realitate, au fost oameni asemenea nouă, însă s-au deosebit prin credința lor statornică și prin ascultarea de Dumnezeu”, a spus ierarhul.

De asemenea, Preasfinția Sa a explicat că idolatria nu înseamnă doar închinarea la idoli, ci și alipirea inimii de păcat, prin care omul se îndepărtează de Dumnezeu și ratează ținta vieții sale, sfințenia.

Mănăstirea Albac

Mănăstirea Albac este situată pe Valea Arieșului Mare, în județul Alba. Începuturile vetrei monahale sunt legate de credincioșii din zonă și de frații Irineu și Vasile Toader, fii ai satului Albac și viețuitori ai Schitului Crasna din județul Prahova, care au ridicat aici o bisericuță din lemn.

Între anii 1992 și 1999, slujbele au fost oficiate într-un altar improvizat. Din anul 1999, odată cu venirea părintelui duhovnic Dionisie Ignat, a început ridicarea noii biserici, sfințită în data de 20 iulie 2005. În plus, obștea Mănăstirii Albac se află sub îndrumarea maicii starețe Stavrofora Ioanichia Gligor.

Mănăstirea se află în Protopopiatul Câmpeni și îl are ca ocrotitor pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei