Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei despre curajul mironosițelor: Ele au rămas lângă Iisus Hristos la cruce

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a evidențiat semnificația Duminicii Mironosițelor, subliniind curajul și credința lor: „În timp ce ucenicii s-au temut și au fugit, ele au rămas lângă Iisus Hristos la cruce și au fost de față la punerea în mormânt”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie duminică în Parohia „Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei”, Sintra-Mucifal din Portugalia.

Ierarhul a amintit momentul venirii acestora la mormântul Domnului, subliniind experiența întâlnirii cu vestea Învierii: „Au găsit însă piatra răsturnată și mormântul gol, iar îngerul le-a spus: Nu este aici, a înviat”.

„Totuși, din teamă și puțină credință, au înțeles greu cele întâmplate. De aceea, Hristos li Se arată mai întâi lor, răsplătindu-le credincioșia”.

Pornind de la exemplul Sfintelor Femei Mironosițe, Preasfinția Sa a adresat un îndemn credincioșilor, arătând că apropierea de Hristos presupune credință și pocăință: „Pentru vindecarea sufletului, trebuie să ne recunoaștem greșelile, să ne pocăim și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă Îl avem pe Dumnezeu, avem totul”.

Parohia „Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei” își desfășoară activitatea la Capela Nossa Senhora das Dores, Largo de Nossa Senhora das Dores, n. 16, 2705-239, Colares, Sintra.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei