Episcopul Sofronie: Experiența Postului Mare este experiența fiecăruia dintre noi, de la creație până la Înviere

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a spus într-un interviu că experiența Postului Mare este experiența fiecărei persoane, de la creație până la Înviere.

Preasfinția Sa a subliniat că în această perioadă nu trebuie să ne lăsăm dominați de necazurile zilnice, indiferent care ar fi acestea.

„Și nu avem voie să fim triști și nici nu e voie să ne lăsăm abătuți, chiar dacă se întâmplă să mai avem suferințe, boli, neputințe, dureri exterioare și mărunte. Dar pacea, bucuria, fericirea vin din speranța pe care o avem cu toții la îndemână, că moartea a fost biruită. Și asta e Taina Paștelui”.

„Pentru asta ne pregătim pentru Înviere. Că experiența Postului Mare, cum spuneam mai la început, e experiența vieții fiecăruia dintre noi și un rezumat al istoriei întregii umanități. De la creație până la propria noastră înviere. Că de fapt pentru asta ne pregătim”, a spus ierarhul.

Condiția vieții veșnice

PS Sofronie a adăugat că viața nu se termină la mormânt, cu condiția să fie dedicată lui Dumnezeu. În caz contrar, a explicat Episcopul Oradiei, există varianta iadului.

„Mărturisim împreună cu Sfântul Vasile cel Mare, care a scris Liturghia ce-i poartă numele, mărturisim ori de câte ori ne adunăm pentru Sfânta liturghie, moartea Fiului lui Dumnezeu, Domnul Nostru Iisus Hristos și vestim învierea Sa”.

„Dar ne pregătim pentru propria noastră moarte și propria noastră înviere. Și asta arată că viața are sens, că nu se oprește la mormânt, că e veșnică cu condiția să fie în brațele Lui Dumnezeu. Pentru că există și varianta cealaltă”.

„Dacă rămânem în răutatea noastră și pradă răutăților și întunericului demonic, există și iad, din păcate. Există iad în viața de zi cu zi, dar asta este doar anticamera morții celei de-a doua: înfricoșătorul infern de la sfârșitul timpurilor”, a transmis PS Sofronie.

Interviul integral al Episcopului Oradiei va fi difuzat în Vinerea Mare.

Foto credit: Bihor TV / Facebook

