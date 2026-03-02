Episcopul Sălajului îndeamnă la asumarea deplină a Ortodoxiei: Înseamnă un mod de viață

Episcopul Benedict al Sălajului a îndemnat duminică la asumarea deplină a Ortodoxiei, subliniind că aceasta înseamnă un mod de viață.

„Ortodoxia nu înseamnă part-time job, cum se spune acum, ci înseamnă douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Înseamnă viața întreagă. Ortodoxia este viața noastră”, a evidențiat ierarhul la Catedrala din Zalău.

Preasfințitul Părinte Benedict a atenționat că trăirea ortodoxă nu poate fi asumată fragmentar, pentru că se suprapune peste tot ceea ce suntem.

„Nu poate fi doar un mic fragment, o mică porțiune ce se numește duminică sau sărbătoare sau chiar momentul nostru de rugăciune”.

Îndemn la recunoștință

Episcopul Sălajului i-a îndemnat la o raportare corectă asupra Duminicii Ortodoxie, ca moment de recunoștință.

„Când auzim de Duminica Ortodoxiei și de sărbătoarea noastră, însă, e bine să înțelegem că a sărbători corect și deplin nu presupune o autosuficiență și o laudă cu ceea ce suntem, ci mai degrabă o mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii de bine, pentru toți aleșii Săi care au trăit Ortodoxia, ne-au prezentat-o și ne-au chemat pe urmele Domnului Hristos.

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit și despre asumare corectă a credinței, învățătură desprinsă din Apostolul zilei.

„A-ți asuma credința ortodoxă nu înseamnă neapărat o traiectorie foarte confortabilă pe care, odată intrată, îți asigură o viață liniștită de acum încolo. Viața în Biserica noastră și în credința ortodoxă presupune o sumedenie de provocări, o sumedenie de tentații, o sumedenie de experiențe pe care Domnul le binecuvântează în așa fel încât să ne maturizăm”.

Dumnezeu, dincolo de așteptările oamenilor

Ierarhul a arătat că dreapta credință nu poate fi redusă la prejudecăți sau la scheme rigide, pentru că Dumnezeu lucrează dincolo de așteptările omenești.

„Dumnezeu, prin credință, arată că El lucrează unde vrea și cum vrea și ne surprinde și ne strică toate prejudecățile noastre, în așa fel încât nici pe partea aceasta să nu mai avem siguranțe omenești”.

Preasfinția Sa a atras atenția că voința lui Dumnezeu nu lucrează după așteptările oamenilor.

„Acolo unde ți se pare că nu poate fi nimic bun, Domnul scoate în varianta Sa o rânduială, o persoană, o situație pe care tu n-o poți bănui, dar care ține efectiv de dinamica credinței”.

La Sfânta Liturghie au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale și Secretarul de stat pentru culte, Ciprian Vasile Olinici.

Foto credit: Episcopia Sălajului