Episcopul antiohian Moussa El-Khoury a vizitat Patriarhia Română

Preasfințitul Părinte Moussa El-Khoury, Episcop vicar al Patriarhului Antiohiei, a vizitat marți dimineață Patriarhia Română.

Ierarhul a fost întâmpinat la Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, împreună cu părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe.

Din delegația Patriarhiei Antiohiei a făcut parte și Episcopul Qais de Erzurum, care are în grijă comunitatea arabă din București.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a făcut o retrospectivă a anului Centenar al Patriarhiei Române, vorbind despre proclamarea locală a celor 16 sfinţi români recent canonizaţi care se bucură de o evlavie deosebită în rândul credincioşilor, precum şi de cei patru sfinţi de origine română care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos, canonizaţi de Patriarhia Constantinopolului.

Situație dificilă în Siria

Preasfințitul Părinte Moussa El-Khoury și-a manifestat recunoștința față de grija Patriarhiei Române pentru comunitatea arabă ortodoxă din București.

Ierarhul a prezentat situaţia grea prin care trece poporul sirian şi Biserica Antiohiei, greu încercate de instabilitatea politică şi de frământările sociale, amintind faptul că în prezent fenomenul migraţiei a devenit o problemă îngrijorătoare.

La finalul vizitei, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul i-a dăruit oaspetelui volumele Catedrala Naţională, un ideal împlinit. Repere istorice şi arhitecturale şi Pelerin în Bucureşti, ambele în limba engleză.

Episcopii antiohieni Moussa și Qais vor sluji de sărbătoarea Nașterii Domnului la Biserica „Sf. Ilie” – Crângași.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu