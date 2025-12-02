Episcopul Macarie, în pelerinaj în Italia de Ziua Națională a României

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, s-a aflat, de Ziua Națională a României, în pelerinaj în Italia, săvârșind Sfânta Liturghie la biserica din Veroli, la cripta cu moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea.

Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele protopop Ștefan Nanu și un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de elevii Seminarului Teologic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Botoșani, coordonați de părintele profesor Daniel Dascălu.

Te Deum și colinde

În cadrul slujbei a fost oficiat și Te Deum-ul dedicat Zilei Naționale a României, moment de rugăciune și recunoștință pentru românii din țară și din afara granițelor.

Tinerii seminariști au interpretat colinde tradiționale, precum și câtece patriotice.

La finalul slujbei, ierarhul și pelerinii s-au închinat la un fragment din Sfânta Cruce, la moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea și la relicvele Sfinților Copii Mucenici Teodor și Fausta, precum și la cele ale altor Sfinți Mucenici locali, între care Donat și Alban.

În a doua parte a zilei, programul pastoral a continuat la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Frosinone.

Preotul paroh Vasile Chiriac și prezbitera Marinela, împreună cu enoriașii, au organizat un concert de colinde susținut de același grup de elevi seminariști, alături de copiii parohiei.

Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frățească, moment de comunitate și apropiere între participanți.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

