Episcopul Macarie al Europei de Nord și-a serbat onomastica în comunitatea românească din Haugesund, Norvegia

Episcopul Macarie al Europei de Nord și-a sărbătorit luni ziua onomastică la Haugesund, Norvegia, de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia românească din orașul norvegian, aflată sub ocrotirea celor doi cuvioși.

Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat actualitatea mesajului duhovnicesc al celor doi sfinți cuvioși: „Sfinții Cuvioșii Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul ne povățuiesc și ne ajută să îl descoperim pe Mântuitorul Iisus Hristos”.

Mijlocitori ai comunității

Totodată, ierarhul a evidențiat binecuvântarea celor doi sfinți pentru comunitatea românească din Haugesund.

„Sunt atâția compatrioți ai noștri, dar și scandinavi care l-au descoperit pe Hristos prin mijlocirea Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul, aici și în celelalte locuri”, a spus Preasfinția Sa.

„În Fiordul Haugesund, cea mai mare minune pe care au săvârșit-o acești doi cuvioși este darul pe care ni l-au oferit prin acest lăcaș propriu, unde ne sfințim sufletele noastre și îi ajutăm și pe cei cu care conviețuim să se sfințească”.

La finalul slujbei, credincioșii l-au felicitat pe Preasfințitul Părinte Macarie, cu ocazia onomasticii, iar ierarhul le-a oferit daruri copiilor.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord