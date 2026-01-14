Episcopul Macarie al Europei de Nord i-a binecuvântat pe lucrătorii unei fabrici din Stockholm

Preasfințitul Părinte Macarie i-a vizitat luni pe lucrătorii unei fabrici de proteine din capitala Suediei, Stockholm.

Angajații companiei sunt în marea majoritate români, aproximativ 80%. Ierarhul i-a binecuvântat cu Agheasmă Mare.

Alături de compatrioții români, și lucrătorii suedezi ai fabricii au dorit să primească binecuvântarea Preasfinției Sale.

Potrivit eparhiei „vizita Preasfințitului Părinte Macarie este primită, la această fabrică, în fiecare an de Bobotează, cu multă bucurie, atât de românii din Stockholm, cât și de colegii lor suedezi, fiind un prilej de întărire sufletească și de sfințire a vieții”.

Episcopul Europei de Nord a stat de vorbă cu muncitorii și i-a povățuit părintește, oferindu-le cărți de rugăciuni și alte daruri duhovnicești.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord