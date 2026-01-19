Sfântul Macarie cel Mare este ocrotitorul spiritual al Episcopului Europei de Nord

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, își serbează luni onomastica, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Macarie cel Mare.

Sfântul Macarie cel Mare, cunoscut și ca Macarie Egipteanul, a fost unul dintre Părinții pustiei egiptene cu cea mai mare autoritate, fiind ucenic al Sfântului Antonie cel Mare.

Biografia ierarhului

Preasfințitul Părinte Macarie s-a născut în data de 9 mai 1977 în localitatea Căianu-Mic, județul Bistrița-Năsăud, fiind cel de-al treilea copil în familia credincioșilor ortodocși Vasile și Ana din localitatea Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. La botez a primit numele Marius-Dan.

Între anii 1991-1996 a studiat la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava. În perioada 1996-2000 a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, unde a parcurs și masterul de Teologie și istorie.

Între anii 1998-2003 a fost secretar de cabinet al Arhiepiscopului Bartolomeu Anania al Vadului, Feleacului și Clujului (ulterior mitropolit).

A urmat, în perioada 2000-2005, cursuri de doctorat la Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, specialitatea Istorie europeană și etnologie, cu teza „Istorie și identități culturale în nord-vestul Transilvaniei”.

Între 2001-2005 a urmat cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specialitatea Istoria Bisericii Ortodoxe Române și noțiuni de Paleografie.

În data de 2 aprilie 2008 a obținut titlul academic de Doctor în Teologie, primind calificativ maxim, cu teza „Ortodocși și greco-catolici în Transilvania (1874-1916). Convergențe și divergențe”, iar în anul 2014 a susținut a treia teză de doctorat la Facultatea de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu tema: „Istorie, cultură și spiritualitate în zona Văilor Țibleșului”, sub îndrumarea profesorului Ioan Bolovan.

Intrarea în monahism

În data de 23 iunie 2003 a fost tuns în monahism cu numele Macarie de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, pe atunci Arhiepiscopul Alba Iuliei, în Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba-Iulia, fiindu-i naș de călugărie Episcopul vicar Vasile Someșanul.

În data de 16 martie 2008, în Duminica Ortodoxiei, a fost hirotesit arhimandrit în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de către Mitropolitul Bartolomeu Anania.

În data de 2 mai, același an, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de către un sobor de 11 ierarhi. La 6 iulie 2008 a fost întronizat în Catedrala episcopală sârbă din Stockholm ca cel dintâi episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord.

Biografia integrală a Preasfințitului Părinte Macarie poate fi consultată pe site-ul eparhial.

Foto credit: Basilica.ro