Să-L urmăm pe Mântuitorul Hristos ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire, îndeamnă Episcopul Lucian

„Să-L urmăm pe Mântuitorul ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire”, a îndemnat duminică Episcopul Lucian al Caransebeșului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul hramului Mănăstirii Piatra Scrisă.

Ierarhul a subliniat chemarea fiecărui om de a urma exemplul celor care au dobândit sfințenia: „Îi pomenim pe toți sfinții și se cuvine ca și noi să călcăm pe urmele lor, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: Călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos”.

„Să ne asumăm și noi crucea vieții, să-L urmăm pe Mântuitorul ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire, pășind cu echilibru și cu multă dragoste pe treptele scării spirituale, pe treptele scării Raiului”.

Preasfințitul Părinte Lucian a arătat necesitatea aprofundării relației personale cu Dumnezeu: „Să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Să cultivăm această relație tainică cu Dumnezeul nostru și să încercăm să-L iubim și mai mult pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră”.

Ocrotirea Sfintei Treimi

La finalul slujbei, arhimandritul Constantin Timiș, vicar eparhial, a evidențiat rolul icoanei Sfintei Treimi păstrate în vechea biserică a mănăstirii.

„Ne-am bucurat de prezența multor credincioși care, înainte de a participa la Sfânta Liturghie, au intrat în biserica mică și s-au închinat la icoana Sfintei Treimi pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite”, a declarat părintele Constantin Timiș pentru Trinitas TV.

Mănăstirea Piatra Scrisă este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Banat. Prima mențiune documentară a locului apare în anul 1788, unde este consemnată „Stânca Sfintei Treimi”. Noua biserică a așezământului a fost sfințită în anul 2008 de Preasfințitul Părinte Lucian.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului