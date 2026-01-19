Episcopul Italiei a binecuvântat noul centru comunitar al parohiei românești din L’Aquila

Episcopul Siluan al Italiei a slujit duminică în parohia românească din L’Aquila, unde a binecuvântat noul centru comunitar.

Slujirea a fost prilejuită și de serbarea hramului, Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei.

Noul centru reprezintă un spațiu important pentru desfășurarea activităților catehetice, culturale și sociale ale comunității românești din zonă. Clădirea a fost edificată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Preasfințitul Părinte Siluan l-a hirotesit iconom pe părintele paroh Ioan Cozmîncă, ca semn de apreciere pentru activitatea sa pastoral-misionară, administrativă și pentru jertfelnicia dovedită în slujirea comunității.

La eveniment a participat domnul Marian Popescu, Consulul general al României la Roma, precum și domnul Francesco De Dantis, consilier în cadrul Primăriei din L’Aquila.

Cu această ocazie, consulul general a adresat câteva cuvinte românilor, amintind de programele Consulatului General al României la Roma lansate în anul 2025: „Ora consulului general” și „Consul general pentru o zi” și „Consulatul te îndrumă”, adresat tinerilor români studenți/absolvenți ai ciclului universitar și postuniversitar.

Foto credit: Facebook / Consulatul General al României la Roma