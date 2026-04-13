Chiar dacă avem momente de clătinare în credință, Domnul nu ne părăsește, explică Episcopul Ignatie

„Chiar dacă avem momente de clătinare în credință, Domnul nu ne părăsește și vine cu darurile Sale asupra noastră așa cum a venit asupra lui Toma”, a subliniat Episcopul Ignatie al Hușilor.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Vecernia de Paști, numită și „A doua Înviere”, la Catedrala Episcopală din Huşi.

Referindu-se la Evanghelia întâlnirii dintre Hristos și Apostoli, ierarhul a arătat că și Apostolul Toma a fost părtaș darului Duhului Sfânt, chiar dacă nu a fost de față în acel moment.

„Poate că v-ați întrebat, Toma nefiind la această întâlnire, dacă el a primit această suflare a Duhului Sfânt, dacă L-a primit pe Duhul Sfânt, de vreme ce nu a fost de față. (…) Sfântul Chiril al Alexandriei ne dă răspunsul având drept temei un eveniment din Sfânta Scriptură: Toma a primit acest dar al Duhului Sfânt, chiar dacă nu a fost prezent la această întâlnire”.

Episcopul Ignatie a amintit episodul biblic din cartea Numerii despre cei 70 de bătrâni ai lui Israel, unde doi dintre ei, Eldad și Medad, au primit duhul prorociei, deși nu erau prezenți la Cortul Adunării.

Dumnezeu nu-l părăsește pe om

În partea finală a predicii, Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat lucrarea lui Dumnezeu în relația cu omul, inclusiv în fața îndoielii.

„Domnul este atât de delicat, de gingaș, chiar dacă noi avem momente de poticnire, de îndoială așa cum le-a avut Toma”, a spus ierarhul.

„Domnul, chiar dacă Toma și-a exprimat această nelămurire, îl face părtaș darului Sfântului Duh, îi dă și lui pe Însuși Duhul Sfânt și puterea de a dezlega și lega păcatele oamenilor”.

Episcopul Hușilor a încheiat cu un mesaj de încurajare, arătând că Dumnezeu nu respinge slăbiciunea umană: „Așa este Dumnezeu cu noi, oamenii; (…) crede foarte mult în sinceritatea noastră. Nu vrea să fim falși și ipocriți și să părem ceea ce noi nu suntem”.

Foto credit: Episcopia Hușilor