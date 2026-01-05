Episcopul Europei de Nord, despre tinerii ortodocși norvegieni din Ålesund: Simțim că sunt desăvârșit ai noștri

„Simțim că sunt desăvârșit ai noștri” a spus duminică Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, despre comuniunea dintre români și norvegieni din Parohia românească din Ålesund.

Preasfinția Sa i-a lăudat pe tinerii norvegieni pentru cântarea psaltică în cadrul Sfintei Liturghii și pentru efortul de a învăța limba română într-un timp scurt.

Episcopul Europei de Nord a arătat că adevărata limbă a unității este rugăciunea, iar apartenența la Biserică se trăiește în mod concret prin comuniune.

„Și înțelegem că, iată, Duhul Sfânt ne luminează și aici, în biserică, suntem cu toții una. Și limba pe care o vorbim este limba inimii în rugăciune”.

Mărturia tinerilor norvegieni

Mărturia tinerilor norvegieni din parohie convertiți la Ortodoxie a întărit mesajul comuniunii trăite în Hristos. Unul dintre ei a declarat pentru Trinitas TV:

„Simt că după ce am devenit ortodox, viața mea spirituală a devenit mai disciplinată și mai organizată. Simt bucurie de fiecare dată când vin duminica la biserică să particip la Sfânta Liturghie și să mă împărtășesc”.

Un alt tânăr norvegian a evidențiat sensul profund pe care Ortodoxia îl oferă vieții contemporane: „Biserica ortodoxă dă un adevărat sens vieții. Biserica ortodoxă oferă atât de mult sens și culoare acestei lumi, nemaifiind la fel de sterilă și de rece”.

Aducători de pace și bucurie

Părintele Cristian Alexe, parohul comunității românești din Ålesund, a vorbit despre rolul formativ al activităților pentru tineri desfășurate în parohie.

„Copiii și tinerii sunt aducători de pace și de bucurie”, a declarat părintele pentru Trinitas TV, subliniind că, prin rugăciune, activități culturale și cunoașterea vieților sfinților, „este bine și important să rămânem cu toții, cu sufletul tineri în Biserică”.

La finalul slujbei, tinerii români și norvegieni din cadrul Centrului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, precum și copiii școlii parohiale, au primit daruri din partea Preasfințitului Părinte Macarie.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord