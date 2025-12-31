Să nu ne simțim orfani, avem un Tată Ceresc, a îndemnat Episcopul Europei de Nord

„Să nu uităm că avem un Părinte care ne îmbrățișează și, dacă suntem în grija Părintelui Ceresc, nu trebuie să ne mai simțim orfani”, i-a îndemnat Episcopul Macarie al Europei de Nord pe credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica românească din orașul suedez Eskilstuna.



Sfânta Liturghie a fost săvârșită marți, cu prilejul prăznuirii Sfintei Mucenițe Anisia, fecioara din Tesalonic, și al Sfântului Ierarh Macarie, Mitropolitul Moscovei.

Preasfințitul Părinte Macarie a relatat viața, mărturisirea și jertfa Sfintei Mucenițe Anisia, subliniind dimensiunea ei profund umană și duhovnicească. Episcopul a amintit că sfânta „a rămas orfană de mică, dar a fost mângâiată de Dumnezeu”, arătând că lipsa sprijinului omenesc a fost transformată într-o legătură vie cu Tatăl Ceresc.

Episcopul Europei de Nord a evidențiat faptul că Sfânta Anisia, deși foarte bogată material, „a ales să fie fecioară toată viața și să-și împartă averea săracilor”, pregătindu-și astfel „un loc în ceata fecioarelor mucenițe”, prin milostenie și jertfă pentru Hristos. Mărturisirea ei fără teamă a credinței, în fața prigoanei, a condus la mucenicie, primind cununa sfințeniei.

La finalul slujbei, copiii parohiei au vestit Nașterea Domnului prin colinde, primind daruri din partea Preasfinției Sale. În semn de recunoștință, aceștia i-au oferit ierarhului mai multe desene realizate în cadrul atelierelor școlii parohiale.

Sfânta Muceniță Anisia

Sf. Mc. Anisia era originară din Tesalonic, născută din părinți bogați și credincioși și a trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). Rămânând orfană de ambii părinți, Anisia a moștenit o avere foarte mare, pe care a împărțit-o săracilor. Într-o dimineață, tânăra Anisia a plecat spre biserică, iar un ostaș a văzut-o și s-a îndreptat spre ea. Atunci Anisia și-a făcut semnul crucii și, mărturisind că este creștină, soldatul a străpuns-o cu sabia, Sf. Mc. Anisia primind astfel moarte martirică pentru numele Mântuitorului Iisus Hristos.

Trupul ei a rămas multă vreme ascuns, până când, în chip minunat, sfintele moaște au fost descoperite la 4 iulie 1980, în Tesalonic, în timpul unor lucrări edilitare. Ele au fost așezate cu mare evlavie în Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, unde, până astăzi, Sfânta Anisia este cinstită ca grabnic ajutătoare și tămăduitoare.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord