Să nu ne simțim orfani, avem un Tată Ceresc, a îndemnat Episcopul Europei de Nord

„Să nu uităm că avem un Părinte care ne îmbrățișează și, dacă suntem în grija Părintelui Ceresc, nu trebuie să ne mai simțim orfani”, i-a îndemnat Episcopul Macarie al Europei de Nord pe credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica românească din orașul suedez Eskilstuna.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită marți, cu prilejul prăznuirii Sfintei Mucenițe Anisia, fecioara din Tesalonic, și al Sfântului Ierarh Macarie, Mitropolitul Moscovei.
Preasfințitul Părinte Macarie a relatat viața, mărturisirea și jertfa Sfintei Mucenițe Anisia, subliniind dimensiunea ei profund umană și duhovnicească. Episcopul a amintit că sfânta „a rămas orfană de mică, dar a fost mângâiată de Dumnezeu”, arătând că lipsa sprijinului omenesc a fost transformată într-o legătură vie cu Tatăl Ceresc.
Episcopul Europei de Nord a evidențiat faptul că Sfânta Anisia, deși foarte bogată material, „a ales să fie fecioară toată viața și să-și împartă averea săracilor”, pregătindu-și astfel „un loc în ceata fecioarelor mucenițe”, prin milostenie și jertfă pentru Hristos. Mărturisirea ei fără teamă a credinței, în fața prigoanei, a condus la mucenicie, primind cununa sfințeniei.
La finalul slujbei, copiii parohiei au vestit Nașterea Domnului prin colinde, primind daruri din partea Preasfinției Sale. În semn de recunoștință, aceștia i-au oferit ierarhului mai multe desene realizate în cadrul atelierelor școlii parohiale.
Sfânta Muceniță Anisia
Sf. Mc. Anisia era originară din Tesalonic, născută din părinți bogați și credincioși și a trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). Rămânând orfană de ambii părinți, Anisia a moștenit o avere foarte mare, pe care a împărțit-o săracilor.
Într-o dimineață, tânăra Anisia a plecat spre biserică, iar un ostaș a văzut-o și s-a îndreptat spre ea. Atunci Anisia și-a făcut semnul crucii și, mărturisind că este creștină, soldatul a străpuns-o cu sabia, Sf. Mc. Anisia primind astfel moarte martirică pentru numele Mântuitorului Iisus Hristos.