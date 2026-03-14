Episcopul Benedict al Sălajului își serbează onomastica

Episcopul Sălajului îl cinstește drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, sărbătorit în data de 14 martie.

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul s-a născut în data de 13 februarie 1984, în localitatea Sartăș, oraș Baia de Arieș, județul Alba, în familia preotului Ioan și a preotesei Elena Mărioara Vesa, primind la botez numele Valentin-Cosmin.

Pregătirea academică

Între anii 1999 – 2004 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simeon Ștefan”, după care a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În anul 2010 a absolvit un master în Teologie Ortodoxă Sistematică în cadrul aceleiași facultăți.

Între 2009-2011 a urmat studii superioare de specialitate la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, apoi la Instituto Teologico Sant’Antonio Dottore din Padova, Italia, între 2011-2012.

Concomitent, între anii 2010-2013, a urmat studiile doctorale la Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia (2010-2011) și la Școala Doctorală „Isidor Todoran” din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2012-2013), unde a și obținut titlul de doctor în Teologie, la disciplina Spiritualitate Ortodoxă.

A devenit doctor în teologie cu lucrarea „Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul. Itinerariul spiritual de la «dreptatea ascetică» la «dragostea duhovnicească»”, scrisă sub îndrumarea Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

În perioada 2012-2016, a urmat un al doilea doctorat în studii istorice și religioase la Universitatea din Padova, Italia. Din anul 2014 este cadru universitar la catedra de Spiritualitate Ortodoxă a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (2014-2016 asistent universitar, iar din 2016 până în prezent lector universitar).

Viața monahală și slujirea arhierească

A fost tuns în monahism în data de 17 ianuarie 2015 la Mănăstirea Nicula, primind numele de Benedict, naș de călugărie fiindu-i Părintele Teofil Roman (actualmente arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei).

În data de 24 ianuarie 2015 a fost hirotonit ierodiacon, iar în data de 30 ianuarie, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, a fost hirotonit ieromonah pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În data de 1 ianuarie 2016 a fost hirotesit protosinghel, iar în 2017, de sărbătoarea Nașterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei l-a ridicat la rangul de arhimandrit. În anul 2018 a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici.

În data de 13 februarie 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”, fiind hirotonit arhiereu în data de 23 februarie 2020, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales apoi, în data de 27 martie 2025, în demnitatea de Episcop al Sălajului. A fost întronizat la Catedrala Episcopală din Zalău în data de 6 aprilie 2025.

Este autorul a numeroase cărți, articole și studii de specialitate (în special de cultură și spiritualitate siriacă) publicate în reviste recunoscute național și internațional. De asemenea, este un bun cunoscător al limbilor clasice (siriacă, greacă și latină), dar şi al principalelor limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză și italiană).

Sursă foto: Basilica.ro