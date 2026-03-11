Episcopul Benedict îi invită pe elevi să descopere Liceul Ortodox din Zalău: Un reper pentru comunitatea sălăjană

Înaltpreasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, îi invită pe elevii aflați în pragul alegerii unei școli și pe părinții lor să cunoască Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. „Credem că școala noastră va deveni un reper pentru comunitatea sălăjană”, a afirmat ierarhul.

Episcopul Sălajului a transmis un mesaj prin care a subliniat rolul instituției de învățământ teologic de a oferi un cadru educațional în care studiul și formarea personală merg împreună.

„Elevii parcurg aici anii de studiu într-un mediu în care munca intelectuală este luată în serios și în care sunt încurajați să își dezvolte capacitatea de a înțelege lumea în care trăiesc”.

Preasfinția Sa a subliniat rolul școlii în formarea caracterului și a responsabilității: „Rolul școlii este acela de a susține această căutare, oferind un cadru în care elevii să își formeze disciplina muncii, responsabilitatea și capacitatea de a lucra împreună cu ceilalți”.

Dimensiune spirituală esențială

„În viața școlii există și o dimensiune spirituală esențială care oferă echilibru și sens parcursului educațional”, afirmă Episcopul Benedict, arătând că educația trebuie privită ca o formare a omului în ansamblu: minte, caracter și responsabilitate față de ceilalți.

„Este o școală care își propune să ofere tinerilor o formare serioasă și un mediu în care fiecare să își poată dezvolta capacitățile și să privească cu încredere spre viitor”, a adăugat Preasfinția Sa.

Ierarhul a amintit că educația tinerilor reprezintă o preocupare constantă a Bisericii. „Ea susține educația celor tineri, se îngrijește pentru creșterea lor sănătoasă și se preocupă de prezentul și viitorul acestora”.

Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” din Zalău

Clasa cu profil teologic a fost înființată în 1994 în cadrul Școlii „Gheorghe Șincai”, devenind instituție de sine stătătoare în 1998, sub numele de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău, iar din anul școlar 2008-2009 a fost redenumită Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”. De-a lungul timpului, au absolvit 25 de generații, peste 70 de absolvenți devenind preoți sau diaconi.

Liceul dispune de o bază materială modernă, incluzând săli de clasă dotate corespunzător, laboratoare, cabinete multimedia, bibliotecă cu peste 3.000 de volume și un cabinet pentru orientare în carieră.

Din anul școlar 2011-2012 funcționează și clase de învățământ primar, iar din 2018, ciclul gimnazial și primar.

Foto credit: Episcopia Sălajului