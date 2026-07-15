PS Ambrozie a explicat că Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu

Episcopul Ambrozie al Giurgiului a explicat duminică faptul că Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Schitul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Giurgiu, cu prilejul hramului închinat Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul.

Ierarhul a subliniat legătura dintre cele două sărbători: „Poate nu întâmplător, sărbătoarea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul se ţine în ziua cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița de la Schitul românesc Prodromu, una dintre cele mai frumoase icoane ale Maicii Domnului”.

Icoana Prodromița și minunile ei

Evocând istoria Icoanei Maicii Domnului Prodromița, Preasfințitul Părinte Ambrozie a amintit că aceasta este una dintre cele mai iubite icoane ale românilor din Sfântul Munte Athos și a prezentat împrejurările minunate ale zugrăvirii sale.

„A fost pictată într-un mod minunat, după cum mărturisește Iordache Nicolau, iconarul care i-a zugrăvit veșmintele”, a spus Preasfinția Sa.

„Bătrânul pictor nu reușea însă să zugrăvească chipul Maicii Domnului. După ce, într-o seară, a acoperit icoana cu un ștergar și s-a rugat cu stăruință Maicii Domnului, dimineața a găsit chipul zugrăvit în chip minunat, nefăcut de mână omenească”.

Preasfinția Sa a amintit experiențele trăite la Schitul Prodromu din Muntele Athos, unde a slujit de mai multe ori: „Am văzut cu ochii mei minunile. În momentul tunderii monahism sau al hirotoniei al părinților români de acolo, icoana se lumina”.

„În vremuri de tulburare, când plecau părinții călugări din mănăstire, icoana se întuneca și se întrista, asemenea unei mame bune”.

Model de smerenie și iubire

Ierarhul a evidențiat personalitatea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul: „În esență, învățăturile erau despre iubire, despre iertare, despre smerenie”.

Referindu-se la viața sfântului, Preasfințitul Părinte Ambrozie a arătat că smerenia i-a deschis calea către darurile dumnezeiești și către lucrarea duhovnicească prin care a luminat mii de credincioși.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sfântului Paisie, care îi învăța pe oameni „să nu spună eu, ci întotdeauna noi, să ne referim la comunitate”.

Schitul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Giurgiu a fost sfințit în data de 5 mai 2017. Pe lângă hramul închinat Sfântului Paisie Aghioritul, lăcașul de cult are ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Efrem cel Nou.

Foto credit: Facebook / Episcopia Giurgiului