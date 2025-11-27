Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează o expoziție despre ia tradițională

Episcopia Italiei și Consulatul General al României la Roma organizează, pe 30 noiembrie, expoziția „TradițIE și neam”, dedicată păstrării și promovării valorilor și tradițiilor naționale în rândul comunității românești din Peninsulă.

În cadrul evenimentului va fi prezentată ia românească, așa cum este ea văzută și țesută de către grupurile de șezători ale parohiilor Roma Tuscolano și Civitavecchia, din capitala Italiei.

Expoziția se desfășura la sediul Consulatului României din Cetatea Eternă, situat în Viale Libano 38-40. La deschidere va fi prezent și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, precum și Consulul General al României la Roma, Marian Popescu.

De asemenea, vor mai fi invitați: Nicoleta Neșu, profesor la Sapienza Università di Roma și antropologul Simona Fabiola Gîrneață.

Intrarea este liberă, dar prezența trebuie confirmată cu un mesaj la adresa: [email protected].

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

