Episcopia Europei de Nord organizează un colocviu dedicat familiei

Episcopia Europei de Nord, în colaborare cu Pro Vita Iași și Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, organizează sâmbătă la parohia română Borås (Suedia), colocviul „Familia între presiunea ideologiilor contemporane și fidelitatea față de Evanghelie”.

Evenimentul va începe la ora 09:00, atunci când Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va săvârși Sfânta Liturghie, după care va avea loc o agapă dedicată comunității.

Colocviul va debuta cu o rugăciune pentru familie și urmată de cuvântul Preasfințitului Părinte Macarie, intitulat „Familia între carieră, migrație și responsabilitate reciprocă”.

Urmează jurnalistul Răzvan Bucuroiu, care va aborda tema: „Copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul” (Efeseni 6:1). Părintele Petru Cernat va susține prelegerea: „Acesta este trupul Meu”, dedicată ideologizării trupului și a persoanei copilului.

Preotul Cosmin Brînză, directorul platformei Fiideajutor.ro, a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, va vorbi pe tema: „Instrumente de comunicare și atragere de fonduri pentru familia mică și familia mare”.

Colocviul se va încheia cu mesajul părintelui Radu Brînză, coordonatorul Pro Vita Iași: „Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu aici, atunci unde? Dacă nu acum, atunci când?”.

Evenimentul are loc în contextului declarării anului 2026 drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” în Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene