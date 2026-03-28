Episcopia Daciei Felix va organiza în premieră pelerinajul de Florii în Alibunar, Serbia

Prima procesiune de Florii organizată de Episcopia Daciei Felix va avea loc sâmbătă, 4 aprilie, în localitatea Alibunar din Serbia.

Evenimentul va avea loc la ora 12:00, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar. Procesiunea va începe în fața bisericii și va continua pe traseul stabilit de organizatori.

Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a eparhiei, „evenimentul, de o deosebită importanță pentru viața duhovnicească a eparhiei, se va desfășura în prezența Preasfințitului Părinte Ieronim, care va fi înconjurat de clericii din cuprinsul Episcopiei Daciei Felix, alături de numeroși credincioși”.

„Organizarea acestei prime procesiuni de Florii marchează un moment semnificativ în viața liturgică și misionară a Episcopiei Daciei Felix, evidențiind dorința de a întări unitatea comunității ecleziale și de a mărturisi public credința ortodoxă”, au transmis reprezentanții eparhiei.

Credincioșii sunt invitați să participe activ la această manifestare religioasă, pentru a retrăi „duhovnicește bucuria întâmpinării Mântuitorului Hristos, purtând în mâini ramuri înverzite și înălțând rugăciuni, în semn de recunoștință și mărturisire a credinței”.

Episcopia Daciei Felix a fost înființată în anul 1997, având în vedere nevoile pastoral-misionare ale celor 32.000 de etnici români care locuiesc în regiunile Voivodina și Valea Timocului din Serbia.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu