Episcopia Canadei lansează serile catehetice pe anul 2022

Seria de cateheze introductive în domeniul teologic, în istoria, spiritualitatea și gândirea ortodoxă, organizate de Episcopia Canadei, continuă în anul 2022.

Lansarea are loc duminică, 30 ianuarie, orele 7:00pm ET, via Zoom.

Evenimentul va avea loc în prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian.

Temele propuse pentru anul în curs sunt:

Spiritualitate și isihasm românesc – Protos. Maxim Morariu, PhD

Sfânta Scriptură în viziune ortodoxă – Pr. Dragoș Giulea, PhD

Icoana teologie în culoare – Adriana Bara, PhD

Catehezele se vor desfăşura în format online pe platforma Zoom în fiecare marți, între orele 8:00pm – 9:30pm (ET), între 01 februarie și 14 iunie 2022.

Datele exacte ale fiecărui curs vor fi anunţate ulterior. Cei care doresc să se înscrie o pot face la adresa email: [email protected].

Foto credit: arhivă Episcopia Canadei

