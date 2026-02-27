Elevii și profesorii vor avea 11 zile de vacanță în perioada Paștelui

Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar vor beneficia de o vacanță de 11 zile consecutive în perioada sărbătorilor pascale, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației.

Vacanța de Paște începe vineri, 3 aprilie, după finalizarea cursurilor, și se va încheia marți, 14 aprilie, urmând ca elevii să revină la ore de miercuri. Perioada liberă include atât sărbătoarea Paștelui catolic, cât și a celui ortodox.

Pentru părinți, zilele libere legale vor fi de Vinerea Mare, 10 aprilie, în ziua Învierii Domnului și a doua zi de Paști, 12-13 aprilie. De asemenea, se pot lua zile de concediu în această perioadă, pentru a petrece cât mai mult timp liber alături de copii.

După revenirea din vacanță, va începe ultimul modul al anului școlar 2025-2026 și se va încheia în data de 19 iunie. Pentru elevii din ani terminali, respectiv din clasele a 12-a, a 13-a seral și cu frecvență redusă, școala se va încheia mai devreme, în data de 5 iunie, iar elevii din clasa a 8-a vor intra în vacanța de vară în data de 12 iunie.

Structura anului școlar poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului Educației.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene