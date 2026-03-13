Mii de elevi pot viziona gratuit „Teatru pentru Bac”, o serie de piese inspirate din marii clasici ai literaturii române

Mii de elevi pot participa gratuit, în perioada 16-25 martie, la proiectul educațional „Teatru pentru BAC”, în cadrul căruia pot viziona piese inspirate din marii clasici ai literaturii române.

Proiectul este realizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), notează Agerpres.

„Universitatea Politehnica București își propune să fie un spațiu deschis pentru tineri, în care educația întâlnește inovația, dar și cultura. Prin proiectul Teatru pentru BAC, realizat împreună cu UNATC, aducem literatura română mai aproape de elevi și transformăm pregătirea pentru examen într-o experiență culturală autentică”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București.

Programul spectacolelor

Piesele puse în scenă sunt: „Luceafărul”, după Mihai Eminescu; „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici; „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, după Camil Petrescu; „Ion”, după Liviu Rebreanu; „Iona”, de Marin Sorescu; „Maitreyi”, de Mircea Eliade; „Moromeții”, după Marin Preda; „Povestea lui Harap-Alb”, după Ion Creangă; „Enigma Otiliei, după George Călinescu și „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale.

Cele zece spectacole sunt inspirate din operele studiate pentru examenul de Bacalaureat, fiecare urmând a fi jucat în trei reprezentații zilnice, de la orele 13:00, 16:00 și 19:00, în Aula Magna a Politehnicii București.

Spectacolele sunt interpretate de studenți actori ai UNATC „I.L. Caragiale” și sunt disponibile și în limbajul mimico-gestual românesc.

După reprezentații, elevii vor avea ocazia să pună întrebări actorilor. Accesul este gratuit, dar doritorii își pot rezerva locurile pe platforma oficială a evenimentului.

Foto credit: Evenimente Politehnica București

