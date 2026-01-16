Elevi și studenți au fost premiați la concursul „Eminescu pentru contemporani” din Bălți

Elevi și studenți au fost premiați joi la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți. Evenimentul s-a intitulat „Eminescu pentru contemporani” și a ajuns la a doua ediție.

Un număr de 63 de elevi din raioanele din nordul Republicii Moldova au participat la concurs în perioada 12-25 decembrie 2025.

Printre invitații la festivitatea de premiere s-au aflat Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, cadre didactice ale Universității „Alecu Russo” și ale Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”.

Mihai Eminescu, simbol al culturii

Preasfințitul Părinte Antonie a evidențiat importanța concursului în cultivarea valorilor culturale și identitare românești.

„Prin organizarea concursului de eseu la Limba și Literatura Română, am dorit să aducem un omagiu poetului nostru național, Mihai Eminescu, în Ziua Culturii Române”, a declarat Episcopul de Bălți pentru Trinitas TV.

„Dacă am reușit prin acest concurs măcar un tânăr să îi determinăm să citească opera lui Eminescu, înseamnă că ne-am făcut datoria”.

Reper pentru elevi

Lilia Trinca, decanul Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a explicat scopul concursului și actualitatea operei poetului Național.

„Scopul nostru, de fapt, a fost să inoculăm spiritul critic elevilor care să încerce să coreleze moștenirea clasică și provocările societății contemporane”.

Marian Alexandru Trifu, gerant interimar al Consulatului României la Bălți, a subliniat nevoia desfășurării mai multor evenimente de acest fel.

„Încurajez în continuare desfășurarea acestor evenimente de același tip, poate cu participarea mai multor studenți. Să nu uităm că ei, practic, reprezintă viitorul și au scopul și responsabilitatea de a avea grijă de el”.

Premierea activității

Premiile au fost înmânate de Preasfințitul Părinte Antonie, împreună cu Marian Alexandru Trifu și de Lilia Trinca.

Participanții au primit cărți, ca semn de apreciere pentru implicarea lor în promovarea valorilor culturale românești.

Activitatea a urmărit creșterea interesului pentru opera eminesciană și pentru literatura română, în general.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți