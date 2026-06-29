Elevi seminariști au participat la o tabără de prevenire a traficului de persoane la Mănăstirea Caraiman

Elevi de la zece seminarii teologice din mai multe eparhii au participat la o tabără de prevenire a traficului de persoane organizată la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman.

Evenimentul, desfășurat în cursul săptămânii trecute, a avut loc în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane derulate de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în parteneriat cu International Orthodox Christian Charities (IOCC) România.

Președintele Federației Filantropia, părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, a explicat că tabăra reprezintă o continuare a proiectelor desfășurate în ultimii ani în seminariile teologice și urmărește implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea campaniei.

„Încercăm ca acești copii care au fost cei mai implicați în proiect să fie și răsplătiți, dar pe de altă parte să vedem cum am putea să mai dezvoltăm alte proiecte prin gândirea lor”, a declarat părintele consilie patriarhal pentru Trinitas TV.

Părintele Ciprian Ioniță a amintit că programul a pornit ca un proiect-pilot în seminariile din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, a fost extins ulterior la nivelul tuturor celor 36 de seminarii ortodoxe, iar în acest an s-a concentrat asupra unităților care au desfășurat cele mai numeroase activități de informare în comunitățile lor.

Obiectivele taberei

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au luat parte la ateliere interactive, sesiuni de formare și dezbateri dedicate identificării riscurilor asociate traficului de persoane și modalităților prin care aceste informații pot fi transmise mai departe în școli și comunități.

Managerul de proiect, Alexandra Muraru, a subliniat obiectivul ediției din acest an: „Ne-am dorit în cadrul proiectului de anul acesta să creăm ambasadori ai prevenirii traficului de persoane din rândul tinerilor”.

Potrivit Alexandrei Muraru, ediția precedentă a proiectului a implicat peste 1.500 de elevi de clasa a noua și peste 300 de profesori din toate cele 36 de seminarii ortodoxe din țară, iar participanții la tabăra de la Caraiman sunt pregătiți să transmită mai departe informațiile dobândite.

La rândul său, formatoarea Claudia Petruț a evidențiat rolul creativității în activitățile de prevenire, arătând că mesajele pot ajunge mai ușor la tineri prin valorificarea talentelor acestora: „Să facă asta prin abilități, pentru că în toate seminariile vorbim de copii talentați, copii care pot să transmită asta prin muzică, prin pictură, prin voce”.

Campania Națională de Prevenire a Traficului de Persoane urmărește creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul elevilor, fiind implementată în județe considerate vulnerabile din perspectiva acestui fenomen.

Foto credit: Federația Filantropia