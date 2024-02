Editura Basilica a publicat un volum de predici ale părintelui academician Mircea Păcurariu

Volumul „Preot Academician Mircea Păcurariu – Predici” a apărut recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române.

Volumul de față se află la cea de a 4-a ediție.

În plus, volumul cuprinde predici la toate duminicile de peste an, la toate sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților însemnați în calendar cu cruce roșie. În plus, volumul cuprinde și un număr apreciabil de predici la sărbătorile unor sfinți naționali, începând cu Sfântul Andrei, apostolul geto-dacilor, strămoșii românilor, și continuând cu sfinții canonizați

Volumul conține și 12 predici ocazionale: la Ziua Națională a României, la Ziua Eroilor, la deschiderea anului școlar, la săvârșirea unor Sfinte Taine sau ierurgii.

Cartea se încheie cu câteva predici rostite de autor la înmormântarea unor personalități bisericești și culturale ale Sibiului, dar nu numai, prin care este pusă în lumină contribuția acestora la promovarea culturii și a teologiei românești.

Actuala ediție este îmbogățită cu 10 predici noi, în special la sfinții români canonizați recent de Biserica Ortodoxă Romană.

Volumul răspunde atât exigențelor profesionale, cât mai ales nevoilor duhovnicești ale cititorilor săi.

Cartea însumează 700 de pagini.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29

Foto credit: Librăria Cărților Bisericești