„Duminica Crucilor”: Mitropolitul Banatului a vizitat satul în care au fost profanate zeci de morminte

Mitropolitul Ioan al Banatului a vizitat duminică satul timișean Remetea Luncă, unde zeci de morminte au fost profanate la începutul lunii.

După ce a participat la Sfânta Liturghie în biserica satului, ierarhul a mers în cimitir unde a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei adormiți.

„Duminica Crucilor”

„Când am intrat în biserica fraților voștri, am scris pe Sfânta Evanghelie ziua de astăzi, semnându-mă, și am trecut Duminica Crucilor. N-am mai scris la singular Duminica Sfintei Cruci că, pentru comunitatea dumneavoastră, va rămâne înscrisă în istoria satului Duminica Crucilor răsturnate, batjocorite. Să nu uitați această duminică, când crucile părinților, fraților, surorilor dumneavoastră au fost doborâte”, a spus IPS Ioan.

Mitropolitul a cerut refacerea monumentelor până de Paști.

„Vă îndemn ca până la Paști să faceți tot ce este posibil să vă ridicați crucile, iar dacă este cineva care nu are posibilități financiare să o ridice, un om singur, o văduvă, să faceți tot ce este posibil să-i ajutați, astfel încât atunci când veți veni aici de Sfintele Paști, de ziua Învierii, să nu fie nimeni trist că nu are crucea repusă la mormânt”.

„Bunul Dumnezeu să vă mângâie pe toți și să-i odihnească în pace și pe cei din morminte cărora, zilele acestea, într-o noapte, le-au fost doborâte crucile. Crucea de la mormânt este semnul că omul credincios și-a dus crucea din viața aceasta și a lăsat-o la căpătâi. Hristos Domnul, când va veni a doua oară, la Învierea cea de obște, nu cred că va mai veni la biserica din sat, ci va veni aici, la mormânt și ne va striga pe nume, așa cum l-a strigat și pe Lazăr”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Alături de ierarh, la eveniment au fost prezenți preoții Dorin Covaci, protopopul Făgetului, Vasile Ulici, parohul comunității și Marius Mircia din parohia Timișoara-Ronaț.

După slujba de pomenire, Părintele Mitropolit a așezat pe crucile doborâte, într-un gest simbolic, icoane cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, se arată pe site-ul oficial al Mitropoliei Banatului.

În Remetea Luncă, sat care aparține de comuna Mănăștiur, o persoană a doborât miercurea trecută 91 de monumente funerare ortodoxe din cimitirul parohial și 6 din cele ale cultului penticostal. Ancheta derulată în acest caz este încă în curs de desfășurare la Parchetul de lângă Judecătoria din Făget, iar suspectul este o persoană din localitate.

Foto credit: Mitropolia Banatului