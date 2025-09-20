Drumul nostru către cer va trebui să treacă prin urmarea Crucii: PS Timotei Prahoveanul a hirotonit un preot și un diacon

„Drumul nostru către cer va trebui să treacă prin urmarea Crucii”, a spus sâmbătă Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Ghencea din Capitală, unde a hirotonit un preot și un diacon.

Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de clerici din eparhie, din care au făcut parte Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Ilie Mihai, parohul comunității.

În cuvântul de învățătură, părintele episcop vicar a vorbit despre Evanghelia zilei, de la Sfântul Evanghelist Ioan, în care Mântuitorul Iisus Hristos Își descoperă adevărata identitate divină și misiunea Sa pe pământ.

Îndemn la purtarea Crucii

„Chiar și cel mai zelos dintre apostolii Mântuitorului nu a fost de acord cu cuvintele Lui atunci când i-a spus că El, Fiul Omului, va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, care Îl vor răstigni, dar El a treia zi va învia”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Sunt multe lucruri care ne îndeamnă și pe noi, iubiți credincioși, cu prilejul acestui praznic al Înălțării Sfintei Crucii, al perioadei de început și al perioadei care urmează după praznicul propriu-zis, la purtarea Crucii, la purtarea Crucii fiecăruia dintre noi.”

Hristos ne cheamă să Îl urmăm

În continuare, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a amintit de Sf. Mari Mc. Eustație și soția sa, Teopista, cu fiii lor, Agapie și Teopist, cinstiți sâmbătă. Sf. Eustație, general în armata Imperiului Roman pe vremea Împăratului Traian, a văzut între coarnele unui cerb pe care îl vâna semnul crucii și pe Mântuitorul Iisus Hristos răstignit.

„Astfel de daruri pe care le primesc unii oameni de la Dumnezeu sunt semne speciale pe care Dumnezeu le arată din marea Lui milostivire”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Noi suntem uneori înclinați să credem că marile adevăruri s-au descoperit oamenilor simpli, dar iată că sărbătoarea Sfântului Eustatie, general în Armata Romană, și a altor persoane importante din societatea Țării Sfinte sau a Romei sau a altor locuri importante ne arată că au fost și demnitari de rang înalt cărora Domnul li s-a descoperit, cărora Domnul le-a poruncit să Îi urmeze.”

Aceasta este și porunca Bisericii pentru fiecare dintre noi, a subliniat ierarhul.

Sărbătoarea acestor sfinți este încă un îndemn în preajma sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie) la „a înțelege sensul esențial al vieții – de a ne duce crucea până la capăt, de a-I mulțumi lui Dumnezeu”, a adăugat Preasfinia Sa.

„Iar atunci când ne este mai greu, atunci când simțim că greutatea crucii pe care o purtăm ne copleșește, să cerem mai mult ajutor de la Dumnezeu, mai multă răbdare și mai multă putere.”

Hirotonia, asumare a Crucii

La momentele rânduite din slujbă, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit preot pe Diaconul Vasile Florea, slujitor al Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” – Ghencea și ostenitor la Sectorul Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Astăzi, în biserica dumneavoastră este și o sărbătoare specială, nu doar pentru faptul că ne aflăm în interiorul acestui praznic al Înălțării Sfintei Cruci, cu regim special liturgic, ci și pentru faptul că un alt slujitor mai tânăr al bisericii primește o cruce pe care trebuie să o poarte până la capăt, așa cum a purtat-o și Domnul pentru noi și pentru a noastră mântuire”, a spus Preasfinția Sa.

„Este mare lucru că într-o lume tot mai depărtată de Dumnezeu mai există astfel de tineri, mai există astfel de râvnitori următori ai cuvintelor Mântuitorului.”

Cea mai înaltă slujire

Citând mai mulți Sfinți Părinți ai Bisericii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a precizat: „Nu este ceva mai înalt decât slujirea preoției. Nu este o chemare mai înaltă decât aceea de a sluji cineva Sfânta Liturghie”.

„Eu îi amintesc Părintelui Vasile în această zi a hirotoniei lui că mai mare dragoste nu are nimeni decât aceea de a-și pune viața pentru Stăpânul său și pentru toți cei pe care îi va sluji”, a adăugat ierarhul.

De asemenea, părintele episcop vicar l-a hirotonit diacon pe teologul Emanuel Ilie Enoae.

Totodată, Preasfinția Sa i-a sfătuit pe credincioși să se roage pentru duhovnicii lor și pentru preoții din comunitate.

