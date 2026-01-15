Dor de Eminescu: Episcopia Italiei organizează un concurs de creație literară pentru tineri

Episcopia Italiei găzduiește în perioada 15 ianuarie – 08 septembrie un concurs de creație literară, deschis în contextul Zilei Culturii Naționale.

Evenimentul este intitulat „Slove” și se adresează în special tinerilor cu vârsta între 12 și 16 ani, care sunt pasionați de proză sau poezie. Concursul se desfășoară în limba română și în limba italiană.

Tema pentru lucrare poate fi aleasă individual, iar fiecare concurent poate participa cu maximum 3 creații literare. Înscrierea și trimiterea lucrărilor se vor desfășura în perioada 15 ianuarie – 25 august.

Jurizarea va avea loc în perioada 25 august – 30 august. Festivitatea de premiere va fi organizată cu ocazia „Zilelor Limbii Române”, între 1 și 8 septembrie. Textele premiate cu premiul I vor fi publicate în revista „Apostolia”, ediția de Italia.

Modalitatea de înscriere și regulamentul concursului sunt disponibile pe site-ul Episcopiei Italiei.

Sursă foto: Arhiepiscopia Râmnicului