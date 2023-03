Dirijorul corului bizantin care va cânta la Încoronarea Regelui Charles: Demonstrează respectul regelui pentru Ortodoxie

Dr. Alexander Lingas, dirijorul corului bizantin care va cânta la ceremonia de Încoronare a Regelui Charles al III-lea, a acordat un interviu Părintelui Bogdan Țifrea de la studioul din Iași al Radio Trinitas.

Faptul că la această ceremonie se va cânta muzică bizantină arată respectul și dragostea Regelui pentru Ortodoxie, religia tatălui său și relevă unitatea de fond a tradiției Bisericii, așa cum a fost în primul mileniu al creștinismului, a adăugat muzicianul.

Dr. Alexander Lingas face parte din Comitetul Științific al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, un eveniment internațional unic care promovează tradiția cântării bizantine.

Interviu cu dr. Alexander Lingas

Cât de semnificativ este faptul că un cor de muzică bizantină este invitat să cânte la un eveniment ca încoronarea unui rege britanic? Există o tradiție legată de acest lucru sau este ceva nou?

Cred că este foarte semnificativ faptul că Majestatea Sa Regele Charles a cerut ca muzica bizantină să fie interpretată la încoronarea sa.

Se poate vorbi despre o tradiție care urcă până în Evul Mediu, dar, într-adevăr, este ceva nou pentru memoria recentă și o demonstrație a respectului și iubirii regelui pentru Biserica Ortodoxă, precum și o recunoaștere a faptului că tatăl său, regretatul Duce de Edinburgh, a fost botezat în Biserica Ortodoxă.

Din câți membri va fi format corul? Veți cânta în biserică?

Corul pentru această ocazie a fost ales în mod special. Va fi format din șapte cântăreți experimentați, majoritatea din Marea Britanie, dar și doi din Grecia. Cu toții sunt interpreți experimentați, cântăreți bisericești de muzică bizantină, de muzică psaltică. Aceștia cântă la parohiile, catedralele și arhiepiscopiile din care fac parte.

Ce veți cânta și pentru cât timp?

Deși numele pieselor nu vor fi făcute publice decât cu puțin timp înainte de Încoronare, în acest moment pot confirma că vom cânta muzică bizantină tradițională, în notație bizantină, în notație psaltică, și vom cânta un psalm adecvat ocaziei.

Încoronarea în sine este o slujbă care datează de peste o mie de ani, ea a fost scrisă inițial în latină și apoi a fost tradusă în engleză în timpul Reformei. Cu siguranță, există o tradiție ortodoxă comună a Bisericii nedespărțite din primul mileniu.

Deci cred că noi, cântând acest psalm în stil psaltic, vom manifesta încă o dată acea unitate a tradiției respective.

Cum vă simțiți să luați parte la acest lucru ca ortodox? Care este mesajul pe care oamenii ar trebui să-l primească?

În calitate de ortodox și, de asemenea, de canadian, și ca supus al Regelui, sunt profund onorat că mi s-a cerut să iau parte la Încoronare.

Cred că mesajul este unul dublu: pe de o parte, trimite la profunzimea tradiției și reflectă interesul Majestății Sale pentru păstrarea și transmiterea tradiției străvechi în lumea modernă, pe de altă parte reflectă și caracterul incluziv al Încoronării.

La Încoronare va fi prezent, de exemplu, pentru prima dată, un cor de muzică Gospel. Așadar, cred că va fi un amestec minunat de tradiție și diversitate culturală așa cum există ele în Regatul Unit modern.

Scurtă biografie

Dr. Alexander Lingas este lector de muzică la City University din Londra și membru al Centrului de Cercetare în Domeniul Științelor Umaniste Europene al Universității din Oxford. A obținut doctoratul în muzicologie istorică la Universitatea British Columbia (Canada).

De asemenea, a fost lector și consilier pentru Institutul de Studii Creștine Ortodoxe de la Universitatea din Cambridge.

Printre distincțiile primite se numără bursele Fulbright și Onassis pentru studii muzicale cu regretatul cantor Lycourgos Angelopoulos, bursa Thank-Offering to Britain a Academiei Britanice, un stadiu de cercetare susținut de Fundația Stavros Niarchos și Medalia „Sfântul Roman Melodul” a Forumului Național al Muzicienilor Bisericii Ortodoxe Grecești (SUA).

Se numără printre autorii volumelor The New Grove Dictionary of Music and Musicians și The Oxford Handbook of Byzantine Studies, iar în prezent lucrează la două monografii: un studiu despre Utreniile Duminicilor în rânduiala de la Sf. Sofia, Constantinopol, și o introducere în istoria cântării bizantine care va fi publicată de editura Universității Yale din SUA.

