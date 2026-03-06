Dialog între teologie și filosofie: Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a lansat un catehism filosofic

Volumul „Catehism filosofic”, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a fost lansat miercuri, în cadrul unui eveniment care a reunit personalități ale mediului academic, cultural și ecleziastic din România.

Lansarea a avut loc la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeș și a fost organizată de Academia Română, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Uniunea Scriitorilor din România și Muzeul Național al Literaturii Române.

La lansare au susținut alocuțiuni mai multe personalități ale mediului academic și cultural, între care acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, părintele profesor Nicolae Brânzea și acad. Gheorghe Păun.

Întâlnirea a fost moderată de profesorul Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române.

Legătura dintre filosofie și teologie

Volumul „Catehism filosofic” propune o prezentare sistematică a unor concepte fundamentale din filosofie și teologie, într-o formă accesibilă publicului larg, inspirată de structura catehismelor creștine.

Cartea abordează teme precum existența, cunoașterea, etica, valorile și sensul vieții, într-o manieră ordonată și explicativă.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre legătura dintre filosofia clasică și teologia creștină și despre influența textelor sacre asupra gândirii filosofice.

„Filosofia este slujitoarea teologiei”, a subliniat arhiepiscopul.

Adevărat manual

Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, a evidențiat semnificația culturală a volumului și legătura sa cu tradiția spirituală a locului: „Sunt copleșit de ceea ce Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului ne dăruiește, care iese din marea cunoaștere a Înaltpreasfinției Sale, dar și din tradiția care s-a acumulat la Argeș. Îl văd plin de această tradiție și responsabil pentru această mare bucurie a sufletului nostru”.

Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, a apreciat valoarea lucrării: „Această carte ne sugerează că ar trebui să fie un adevărat manual. Ar putea să fie folosită și în instituțiile teologice, dar și în secțiile umaniste ale școlilor de învățământ mediu”.

În cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție de carte dedicată activității editoriale a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. La final, mai multe personalități academice și culturale au primit distincții aniversare din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, în semn de apreciere pentru contribuția lor la promovarea culturii și spiritualității românești.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe