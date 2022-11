Despre îngeri și misiunea lor, la hramul Schitului Darvari: Fiecare om și fiecare neam are îngerul său

Schitul Darvari din Capitală și-a serbat marți hramul istoric, dat de ctitorul său, Mihail Darvari.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Profesor Justinian Cârstoiu, căruia i s-au alăturat Părintele Protosinghel Arsenie Irimiea, starețul sfântului așezământ, slujitori din obște și clerici apropiați schitului bucureștean.

„Îngerii au fost creați de Dumnezeu ca ființe raționale, cugetătoare, cu misiunea de a duce voia lui Dumnezeu către oameni și rugăciunile oamenilor către Dumnezeu”, a explicat Părintele Profesor Justinian Cârstoiu.

„Dacă Arh. Mihail este «omul legii», al judecății, al dreptății, Arh. Gabriel este «omul care aduce milostenia», binecuvântarea, bucuria.”

Părintele Profesor a mai vorbit și despre îngerii păzitori ai oamenilor și ai popoarelor: „Fiecare om are îngerul lui, fiecare neam are îngerul lui, fiecare oraș are îngerul lui, fiecare țară are îngerul ei”.

„De ce țineau patriarhii Vechiului Testament să fie îngropați alături de poporul lor? Pentru că e glasul pământului care te cheamă, era țara în care s-a născut, țara pe care i-a dat-o Dumnezeu, țara pe care trebuie să o moștenească și unde trebuia să înmulțească neamul lui ca stelele cerului și ca nisipul mării. De aceea, poporul evreu și multe alte popoare au mare cinste pentru îngeri.”

Părintele Profesor și-a încheiat cuvântul cu o rugăciune către îngeri, ca să ne protejeze țara, și cu urări de bine pentru cei care poartă nume de îngeri.

Schitul Darvari a fost ctitorit în 1834 de Mihail Darvari și soția sa, Elena, născută în familia Buzeștilor, care au cumpărat de la familia Băbeanu, ctitorii Bisericii Icoanei, un teren din vecinătatea acesteia.

Celelalte hramuri ale așezământului monastic sunt Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena, și sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”. Schitul are în patrimoniu una dintre cele mai vechi copii ale acesteia, pictată în Sf. Munte Athos în 1922.

