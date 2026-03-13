Descoperire în Mureș: Arheologii au scos la lumină obiecte și structuri romane vechi de două milenii

Arheologi din județul Mureș au descoperit o serie de structuri și obiecte romane vechi de aproape două milenii. Printre descoperiri se află o cisternă pentru colectarea apei pluviale, un vas de bronz aproape intact și mai multe vase ceramice inscripționate cu nume.

Artefactele au fost scoase la lumină în urma cercetărilor desfășurate în Parcul Arheologic Călugăreni, un cunoscut castru roman din zonă.

Szilamer Panczel, șeful Secției de Cercetare a Limesului Roman din cadrul Muzeului Județean Mureș, a explicat că una dintre cele mai interesante structuri identificate este o cisternă destinată colectării apei de pe acoperișul clădirii.

„Abia anul trecut am reușit să clarificăm funcționalitatea acestei structuri și anume că e o cisternă care acumula apa pluvială de pe acoperișul clădirii, a rămas deschisă, așa că s-a umplut treptat cu dărâmături, cu straturile de distrugere a clădirii. Noi am reușit să descoperim structuri de lemn, legate de această cisternă, foarte bine conservate”, a declarat Szilamer Panczel pentru Agerpres.

Descoperiri semnificative

Cercetările au scos la iveală și o fântână adâncă de aproximativ patru metri, în interiorul căreia au fost găsite zeci de vase ceramice bine păstrate, unele dintre ele având gravate numele proprietarilor.

„Fântâni s-au mai descoperit și în alte castre în clădirea comandamentului, dar e ceva foarte interesant să avem și o fântână și o cisternă, poate din faze diferite, dar în aceeași curte”, a mai adăugat Szilamer Panczel.

„Aceste fântâni funcționează ca niște complexe închise. La un moment dat se renunță la folosirea lor și atunci devin ca o capsulă a timpului, ne păstrează tot ce a fost aruncat sau ce a căzut în aceste structuri”.

Printre cele mai importante descoperiri se numără și un ulcior de bronz aproape intact, primul obiect de acest tip descoperit la Călugăreni: „Este un vas deosebit, fiindcă la Călugăreni nu aveam vase din bronz de această calitate și mai ales atât de bine păstrate”.

În anul 2024, situl „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”, din care face parte și acest obiectiv, a fost inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Foto credit: Muzeul Judeţean Mureş