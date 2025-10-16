Descoperire arheologică importantă în Turcia: o biserică bizantină construită pe structura unui spital

Săpăturile arheologice din orașul antic Kaunos, situat în provincia Muğla din sud-vestul Turciei, au scos la iveală o transformare arhitecturală rară, desfășurată pe parcursul a peste o mie de ani, informează publicația Anatolian Archeology.

Cercetătorii au descoperit o biserică bizantină ridicată direct peste un complex medical din perioada romană, oferind o nouă perspectivă asupra felului în care acest vechi oraș carian s-a transformat dintr-un centru al vindecării trupești într-un loc al vindecării sufletești.

Kaunos, aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO și renumit pentru mormintele sale săpate în stâncă, teatrul, agora și mozaicurile de 2.400 de ani, oferă acum informații inedite despre viața medicală și spirituală a Anatoliei antice.

Potrivit conf. univ. dr. Ufuk Çörtük de la Universitatea Muğla Sıtkı Koçman, cercetările s-au concentrat în zona denumită „fortificația arhaică – complexul monahal”, unde au fost identificate noi structuri arhitecturale și instrumente medicale.

„Complexul, datând din secolele II–III e.n., a funcționat clar ca un valetudinarium roman — un spital militar”, a explicat Çörtük. „Descoperirea unor instrumente chirurgicale indică existența unei unități medicale bine organizate, care ulterior a fost transformată într-un complex monahal și religios”, a menționat cercetătorul.

O cronologie vie a continuității culturale

Echipa de arheologi a găsit și o monedă aparținând dinastia Aydınoğulları, confirmând folosirea continuă a sitului până în perioada turco-islamică.

Cercetătorii descriu acum situl drept o „cronologie vie” care reflectă ocuparea neîntreruptă a orașului Kaunos din perioada romană imperială până în secolul al XIV-lea.

În Antichitate, Kaunos a fost unul dintre cele mai importante porturi ale regiunii Caria, un nod de legătură între Anatolia și Marea Egee. Templele și clădirile sale publice aveau atât roluri religioase, cât și practice — la intersecția dintre medicină, credință și comerț.

Noua descoperire — biserica bizantină ridicată deasupra spitalului roman — este considerată una dintre cele mai impresionante dovezi ale continuității culturale și arhitecturale din sud-vestul Anatoliei.

Zona, aflată pe Lista Temporară a Patrimoniului Mondial UNESCO, atrage vizitatori prin mormintele săpate în stâncă vechi de 2.400 de ani, teatrul cu o capacitate de 5.000 de persoane, bazilica, baia publică, agora, zonele sacre și mozaicurile de 1.300 de ani.

Foto credit: Anadolu

