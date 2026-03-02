Descoperire arheologică la Constanța: Au fost scoase la lumină 34 de morminte romane și artefacte rare

Un număr de 34 de morminte din perioada romană au fost descoperite vineri în timpul cercetării arheologice desfășurată pentru consolidarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța.

„O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică”, au transmis reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe pagina de Facebook.

Arheologii au descoperit și două piese excepționale: O inscripție în limba greacă, datată în secolul al 3-lea, care atestă existența unei asociații religioase la Tomis, precum și un „umbo”, partea centrală a unui scut de paradă, piesă extrem de rară.

Cercetarea arheologică preventivă se desfășoară într-o zonă cu valoare istorică deosebită, situl fiind cunoscut drept „Necropola orașului antic Tomis”. De asemenea, amplasamentul se află în zona de protecție a monumentului istoric „Cavoul cu orant de la Egreta”, datat în secolul al 4-lea d. Hr.

Descoperirile recente aduc noi informații despre viața comunității tomitane din perioada romană și confirmă importanța istorică a orașului antic Tomis în spațiul Mării Negre.

Foto credit: Facebook / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța