Departamentul pentru Situații de Urgență a montat un nou refugiu montan în Munții Maramureșului

Departamentul pentru Situații de Urgență a montat marți un nou refugiu dedicat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane. Containerul a fost amplasat în Munții Maramureșului, în apropierea Vârfului Pop Ivan, la o altitudine de aproximativ 1.850 de metri.

Instalarea a presupus colaborarea între Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și Salvamont Maramureș.

Containerul, cu o greutate de aproximativ 1.200 kg, a fost transportat la punctul de instalare cu ajutorul unui elicopter, zona fiind inaccesibilă pentru mijloacele terestre.

Departamentul pentru Situații de Urgență salută dedicarea tuturor celor implicați și reafirmă angajamentul de a continua dezvoltarea capabilităților de intervenție, oferind turiștilor și iubitorilor muntelui un mediu mai sigur prin investiții în infrastructură și pregătire operațională.

„Refugiul de speranță” reprezintă materializarea unui parteneriat semnat anul trecut de Departamentul pentru Situații de Urgență și LIONS Romania – District 124 Romania. În perioada următoare vor fi montate încă 10 astfel de refugii.

Acestea sunt concepute pentru a oferi adăpost și sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane.

Fiecare dintre cele 12 refugii va fi echipat cu dotări esențiale: două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, dar și un grup sanitar și un sistem de încălzire electrică.

Foto credit: Facebook / Departamentul pentru Situații de Urgență